Майже тисяча солдатів Путіна: коронавірус вдарив по Росії з новою силою

Кирило Лютий Новини Росії 21:06, 26.04.2020

З березня по 26 квітня в рядах армії Російської Федерації виявили 874 інфікованих COVID-19 бійця.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ в неділю, 26 квітня, заявивши, що четверо військових перебувають у важкому стані, а ще один – на штучній вентиляції легенів. Ще 15 осіб у стані середньої важкості.

При цьому не всі хворі були госпіталізовані. Майже 400 з них знаходяться в самоізоляції вдома.

Всі інфіковані залишаються під наглядом військових медиків.

Володимир Путін, ілюстрація

Коронавірус в Росії набирає обертів з кожним днем. За останню добу в РФ виявили понад 6 тисяч інфікованих, це перше місце в Європі. Всього захворіли понад 80 тисяч людей, цей показник наближається до офіційних даних Китаю.

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, станом на 26 квітня в світі заразилися майже 3 мільйони чоловік, понад 200 тисяч померли, але більше 870 тисяч людей вже вилікувалися.

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