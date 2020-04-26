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26 квітня • оновлено в 22:29
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Майже тисяча солдатів Путіна: коронавірус вдарив по Росії з новою силою

13.2т
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З березня по 26 квітня в рядах армії Російської Федерації виявили 874 інфікованих COVID-19 бійця.

Про це повідомило Міністерство оборони РФ в неділю, 26 квітня, заявивши, що четверо військових перебувають у важкому стані, а ще один – на штучній вентиляції легенів. Ще 15 осіб у стані середньої важкості.

При цьому не всі хворі були госпіталізовані. Майже 400 з них знаходяться в самоізоляції вдома.

Всі інфіковані залишаються під наглядом військових медиків.

Володимир Путін, ілюстрація

Володимир Путін, ілюстрація

Коронавірус в Росії набирає обертів з кожним днем. За останню добу в РФ виявили понад 6 тисяч інфікованих, це перше місце в Європі. Всього захворіли понад 80 тисяч людей, цей показник наближається до офіційних даних Китаю.

Майже тисяча солдатів Путіна: коронавірус вдарив по Росії з новою силою

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, станом на 26 квітня в світі заразилися майже 3 мільйони чоловік, понад 200 тисяч померли, але більше 870 тисяч людей вже вилікувалися.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А эти все смотрят что у соседа. Хо)(лики, в России за сутки проводится больше тестов чем у вас за все время. Или вы думаете что из ваших миллионов заробитчан ибн туристов никто не заражен? Просто не выявляют вот и все. а они тем временем дальше заразу разносят.
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124 Sova
124 Sova
Шановні, Ви всі не правильно трактуєте ці новини. Да хай його армія, і він нарешті здохне! Слава Україні!!! Хтоне згодний зі мною хай поцілує себе в дупу!!!!
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
чем больше зульдат пуя падохнет там, тем меньше их прикапывать тут-это аксиома!
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124 Sova
124 Sova
Куралесов Вася, Да будет так!
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