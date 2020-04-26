Майже тисяча солдатів Путіна: коронавірус вдарив по Росії з новою силою

З березня по 26 квітня в рядах армії Російської Федерації виявили 874 інфікованих COVID-19 бійця.
Про це повідомило Міністерство оборони РФ в неділю, 26 квітня, заявивши, що четверо військових перебувають у важкому стані, а ще один – на штучній вентиляції легенів. Ще 15 осіб у стані середньої важкості.
При цьому не всі хворі були госпіталізовані. Майже 400 з них знаходяться в самоізоляції вдома.
Всі інфіковані залишаються під наглядом військових медиків.
Володимир Путін, ілюстрація
Коронавірус в Росії набирає обертів з кожним днем. За останню добу в РФ виявили понад 6 тисяч інфікованих, це перше місце в Європі. Всього захворіли понад 80 тисяч людей, цей показник наближається до офіційних даних Китаю.
worldometers.info
Як писав OBOZREVATEL, станом на 26 квітня в світі заразилися майже 3 мільйони чоловік, понад 200 тисяч померли, але більше 870 тисяч людей вже вилікувалися.
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