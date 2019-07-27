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"Майдан" в Москві: силовики пішли війною на "Дождь"

9.5т Читати матеріал російською

До редакції телеканалу "Дождь" в Москві прийшли силовики.

Поліцейські вручили головному редактору Олександрі Перепеловій повістку на допит до Слідчого комітету в якості свідка у справі про перешкоджання роботі ізбіркомів (ст. 141 КК РФ), повідомляє Telegram-канал "Дождя".

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"Майдан" в Москві: силовики пішли війною на "Дождь"

Пізніше Перепелова прийшла з адвокатом на допит в СК.

Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше схожий мітинг за чесні вибори відбувся у Санкт-Петербурзі.

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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
в Великом Крестном ходе по случаю 1031-летия Крещения Руси участвовало около 300 000 верующих, а вы о горстке людей рвущихся во власть трубите
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hunt andres
hunt andres
Нах эту контору прикрыть! Давно пора.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Скоро,скоро..запутенцев ждёт...новая Болотная площадь..а там и до Майдана рукой подать..Ждём-с с нетерпением.Пора..
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hunt andres
hunt andres
Hecke Josef, майдан не в русской традиции. Майдан - удел степняков:-)
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