"Майдан" в Москві: силовики пішли війною на "Дождь"

До редакції телеканалу "Дождь" в Москві прийшли силовики.

Поліцейські вручили головному редактору Олександрі Перепеловій повістку на допит до Слідчого комітету в якості свідка у справі про перешкоджання роботі ізбіркомів (ст. 141 КК РФ), повідомляє Telegram-канал "Дождя".

Пізніше Перепелова прийшла з адвокатом на допит в СК.

Відзначимо, в суботу, 27 липня в Москві почався мітинг на підтримку опозиційних кандидатів в Московську міську думу. Ще до його офіційного початку силовики затримали десятки людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше схожий мітинг за чесні вибори відбувся у Санкт-Петербурзі.

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