Майдан решили устроить? Повторит ли 15 июля Москва подвиг Хабаровска

Лілія Корнілова Новини Росії 17:31, 14.07.2020

По России разошлась волна народных протестов. И первая "ласточка" прилетела совсем не оттуда, откуда ее ждали. Пока власти вставляли палки в колеса акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге, на улицы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и других городов Дальнего Востока вышли десятки тысяч людей. Де-юре они протестуют против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, за которого на выборах в 2018 году проголосовало 69,57% избирателей, де-факто — против Владимира Путина.

По итогам "подзаборного" голосования

В РФ стремительно растут протестные настроения. Майский опрос "Левада-Центр" показал, что все больше россиян считают возможными массовые протесты из-за падения уровня жизни и свое в них участие. Если еще в марте 2018 года только 17% считали, что люди могут выйти на улицы, то в мае 2020 года — 27%. Только 8% россиян были готовы присоединиться к протестующим, а в мае 2020 года — 28%.

И заметьте, "Левада-Центр" провела свой опрос 22–24 мая, когда еще у многих россиян была надежда на то, что всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет честно и без фальсификаций. Если бы опрос прошел после "подзаборного" плебисцита, по итогам которого ЦИК объявил явку 65% по стране и 77,92% голосов за "обнуление", социологи зафиксировали бы еще более трагические для власти протестные цифры.

О готовности россиян к участию в акциях протеста неоднократно говорили в КПРФ, которая изначально обозначилась как противник поправок в Конституцию РФ. Кремль давно пытается избавиться от коммунистов, которые забирают голоса у путинской "Единой России". Для этого не гнушаются использовать методы из 90-х, в частности, пытаясь отобрать образцовый "Совхоз имени Ленина" у экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

На днях попала под "каток" Кремля и лояльная к власти партия Жириновского, когда 9 июля был арестован губернатор Хабаровского края от ЛДПР. Об этом в сердцах проговорился сам Владимир Вольфович, заявивший с трибуны: "Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные!" Но надо сказать, что несмотря на крики с трибуны, ЛДПР осталась "лояльной" Кремлю, ведь когда 11 июля на Дальнем Востоке начались несогласованные акции протеста, Жириновский мгновенно открестился от народа.

Неблагодарные москвичи

Однако больше всего Кремль беспокоит все-таки не Дальний Восток, а Москва и Санкт-Петербург, где 15 июля организаторы кампании "НЕТ!", Либертарианская партия, движение "Весна" и "Открытая Россия" планировали провести митинги под названием "НЕТ вечному Путину". Именно в этих городах в разные годы прошли самые массовые в России акции протеста против путинского режима. Протестное движение в РФ 2011–2013 годов принесло Владимиру Путину немало неприятностей, и, как отмечают политические эксперты, после этого власти начали вливать в Москву деньги, чтобы москвичи не роптали. Правда, попытки задобрить не увенчались особым успехом, ведь москвичи не отказались от своих демократических прав и свобод в обмен на "крошки с путинского стола", что продемонстрировали массовые протесты в Москве в 2018–2019 годах.

"Наиболее критично к нему (Путину — прим.) относятся люди 25–30 лет, более обеспеченные и образованные, — группа, которая через некоторое время будет задавать тон. В Москве такие установки выражены максимально, они будут влиять все больше, и мы увидим усиление негативного тренда в отношении к президенту", — заявил директор "Левада-Центр" Лев Гудков в интервью изданию "Ведомости" еще в 2019 году. И в 2020 году мы видим, что к москвичам присоединяются регионы, которые раньше по привычке поддерживали власть. "Мы приближаемся к ситуации 2011–2013 годов, когда был пик антипутинских настроений. Но сейчас социальная база недовольства гораздо шире: оно захватывает не только „креативный класс“, присоединяются и бедные группы населения, потому что по ним нынешняя ситуация бьет сильнее", — считал Лев Гудков.

Говорит и показывает Москва

В Хабаровском крае силовики готовятся по приказу Кремля разогнать акции протеста. Скорее всего, будет провокация, после которой начнутся задержания — излюбленный прием не только Владимира Путина, но и Иосифа Сталина, развязывания конфликтов как на международной арене, так и внутри страны. Не зря же 13 июля правительство Хабаровского края выпустило заявление: "Мы понимаем чувства людей, которые вышли в минувшие выходные на улицы и площади. Мы видим опасную тенденцию — среди участников митингов появились люди, которые пытаются спровоцировать беспорядки. У одних просто „играет кровь“, другие же, возможно, наживаются на протесте. Так, набирают очки несистемная оппозиция и блогеры, у которых за счет яркого контента растет число подписчиков". Так что россиянам надо быть настороже и готовиться к провокациям, а после — к массовым задержаниям и арестам.

Но пока Кремль будет занят подавлением акций протеста на Дальнем Востоке, у жителей Москвы и Санкт-Петербурга появится шанс на успех. В Москве организаторы ожидали около 10 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — около тысячи. Мэрии городов не согласовали акции, поэтому организаторы решили провести 15 июля в Москве не митинг, а сбор подписей под коллективным иском против поправок. "Чтобы принять в участие (в сборе подписей — прим.), нужно будет просто прийти на Пушкинскую площадь и занять свое место в очереди (разумеется, с соблюдением социальной дистанции!), пока не придет ваш черед расписаться в подписном листе", — объявили организаторы.

Наверняка, протестная повестка пополнится последними событиями: арестом экс-журналиста "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова "за шпионаж" и приговором журналистке Светлане Прокопьевой "за оправдание терроризма". Среди лозунгов будут протесты против преследования всех "неблагонадежных" либералов и антипутински настроенных левых "национал-патриотов", в частности, уголовного преследования лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина за "склонение к участию в массовых беспорядках" и распространение "угрожающих жизни граждан новостей".

Если в Москве будет много участников и силовики решатся на грубое подавление, ситуация в России будет развиться скоропалительно — вплоть до гражданского неповиновения и протестов небывалой силы. В РФ появились новые центры силы, которые начинают играть против Владимира Путина. В случае нарастания протестного движения, оппозиционные течения как снизу, так и сверху могут синхронизироваться. Не стоит забывать и о внешнем давлении на путинский режим — нарастание санкционного давления со стороны ЕС и США еще больше подогреет народное негодование и будет воспринято россиянами как внешняя поддержка.

Все внимание на Хабаровск и Москву!

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