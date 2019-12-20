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20 грудня • оновлено в 15:03
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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Магические ритуалы Кремля

4.1т
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К какому выводу я пришел, посмотрев ежегодную пресс-конференцию Путина 19 декабря? А к какому выводу можно прийти, внимательно читая плакат: "Народ и партия едины"?

Здесь вывода сделать невозможно. Здесь возможны только ощущения. А ощущения, на мой взгляд, довольно грустные. По крайней мере, для меня как для гражданина России.

Власть живет в своем мире, в котором она что-то говорит. Сама себе. Возможно, она думает, что она говорит кому-то, но этот "кто-то" не существует. Никто ее не слушает.

Новини
Пресс-конференция Владимира Путина: существуют только Минские соглашения

Посмотрите соотношение "лайков" и "дизлайков" на сайтах телеканалов – "дизлайков" в несколько раз больше. И это при том, что, думаю, "лайки" накручивают, а "дизлайки", наоборот, пытаются снижать.

Владимир Путин

Владимир Путин

Только что я разговаривал с соседом во дворе, который явно не принадлежит к кругу пятой колонны, либеральной интеллигенции и так далее. Он сказал, что вчера случайно на 5 минут включил телевизор – и дальше шла исключительно обсценная лексика в адрес вождя.

Власть исполняет некие ритуалы. Магические ритуалы. По всей вероятности, она думает, что эти магические ритуалы приводят к какому-то результату. Это напоминает примитивные племена со своими заклинаниями, танцами, прыганьем вокруг костра и прочим. На самом деле, реальность не подчиняется этим заклинаниям ни в коей мере. Но как этого не понимали примитивные люди, так же этого не понимает и нынешняя власть.

Это очень печально, потому что это говорит о том, что люди, принимающие судьбоносные решения и для нашей страны, и для наших соседей, и для всего мира, абсолютно оторваны от реальной жизни.

Новини
Придурки, "ихтамнет" и Донбасс порожняк не гонит: что наговорил Путин на пресс-конференции

Что касается сказанного об Украине. В свое время люди, специализировавшиеся на изучении Советского Союза, смотрели на всякие мелкие детали: кто как стоит на мавзолее, кто за кем и так далее. По этим мелким признакам они пытались понять, что же на самом деле происходит внутри черного ящика.

Если так относится к этой пресс-конференции, то мне кажется, что слова президента об Украине были несколько менее агрессивными, чем обычно. Я думаю, что наш президент действительно хочет как-то вылезти с Донбасса, потому что для него это чемодан без ручки.

Наш президент, разумеется, не хочет мира у вас в Украине. Ему хотелось бы, чтобы у вас продолжалась война. Но ему хотелось бы самому из этого вылезти и смотреть на это со стороны.

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Автор
Леонід Гозман Леонід Гозман
Теми
Ексклюзив Прес-конференція Путіна Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Предновогодня прямая линия с Путиным в этом году началась, с моей точки зрения, слегка вяло. Я даже в первый час думал «О чём тут вообще писать?». Но потом раскачались. Правда, некоторые СМИ уже умудрились начать высасывать сенсации на ровном месте. Например, появились заголовки типа «Путин анонсировал изменения в Конституции». Хотя ничего подобного он не анонсировал, никаких императивных «Мы изменим Конституцию» не было, а было «Изменения Конституции, кроме первого раздела, возможны». Я постараюсь без подобных дутых «сенсаций», и не искажать смысл сказанного Путиным. Просто выделю самое важное, с моей точки зрения, из четырёх с лишним часов эфира. Поехали: 1. Многополярный мир (о котором давно говорили большевики – прим. в скобках везде моё) построен. Иллюзия о том, что может существовать устойчивый однополярный мир (ещё и не учитывающий интересов всех остальных), развеяна. *Без номера, потому что на самом деле не важно: дурачок Цимбалюк подтвердил свою репутацию дурачка. Какие «украинские танки на Кубани»? А что им мешает? Более того, могут наступать на Москву – там фронта нет. Героям страшно? 2. Путин собирается написать статью про Мюнхенский сговор. С выдержками из архивных материалов. Это важный удар по попыткам демонизировать нашу историю. Во-первых, покажет истинное лицо (или рыло) тех, кто пытается приравнивать Сталина с Гитлером. Во-вторых, статью Путина прочитают все.
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
10. В самом конце корреспондентка «Русской службы Би-би-си», прикрываясь табличкой «Семья» попыталась намекнуть на некие к о р р у п ц и о н н ы е мотивы деятельности дочек Путина. Но собственно к о р р у п ц и о н н о г о в озвученной ей информации ничего не оказалось. Меня вот отдельно интересует, где можно почитать расследования «Би-би-си» о королевской семье Великобритании, о с м е р т и принцессы Дианы, о н а с и л о в а в ш е м и у б и в а в ш е м у себя на яхте несовершеннолетних девочек премьер-министре или там хотя бы о Хантере Байдене? Они же смелые и непредвзятые журналисты, а общественность имеет право знать правду, да? Судя по оперативному реагированию либеральной прессы, которая сразу стала выпускать желтушные заметки «Путин уклонился от ответа на вопрос о своих дочерях», это была спланированная п р о в о к а ц и я. Вообще Путин традиционно не отвечает на вопросы о семье (и дочерях особенно). Потому что семья – это уязвимость, и чем меньше враги России будут знать о его семье, тем сложнее будет ей повредить (или пытаться давить через неё). Пресс-конференция сопровождалась массированными звонками и электронными письмами о м и н и р о в ан и я х школ и детских садов в Москве, Питере, Владимире и ряде других городов. А вечером т е р р о р и с т устроил стрельбу на Лубянке, неподалёку от главка ФСБ (мерзота из оппошизы радостно это приветствовала). Видимо, определённые силы очень раздражает уверенная и самостоятельная позиция России. Но эти их провокации выглядят откровенно жалко. Всё это от бессильной злобы.
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
8. На вопрос «Как вы относитесь к тому, что британский премьер-министр Борис Джонсон сравнивал вас с Добби из Гарри Поттера?» Путин ответил, что ему всё равно, кто что о нём говорит, пока он защищает интересы России. Но всё видит и учитывает. Вот честно, кто бы что-то вещал про внешность, но не Борька, косплеящий Пингвина из «Бэтмена». 9. Был ещё вопрос от сотрудницы «Спутника» о том, что прибалтийские спецслужбы давят, преследуют и шантажируют их журналистов на своей территории. Я планирую в ближайшем будущем написать статью о незавидной судьбе этих failed state и их хуторских недорейхов.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А по мне так некто кocopылый живёт в своём мире. Всё эти байки про "встретил соседа-пролетария" и "вот ехал я в такси и таксист мне сказал..." просто какая-то позорная, дешёвая шляпа. Пеши ищо, гозьман, лoxлы хавают!
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