"Лютий сталінізм": опозиціонер передбачив, що буде з Росією після Путіна

Російський опозиціонер Олександр Риклін переконаний, що новому лідеру Російської Федерації, який змінить Володимира Путіна, доведеться або "заганяти країну в зовсім лютий сталінізм", або ініціювати великі демократичні перетворення.

Зокрема, "треба буде щось робити з Кримом і Україною, бо санкції не знімуть", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку опозиціонера, навіть якщо нова перша особа Росії належатиме до оточення Путіна, в країні "почнуть відбуватися зрушення". "Все буде змінюватися. Тому що будь-який новий лідер буде змушений зважати на те, що ситуація для Росії тупикова".

Кремль, Москва

При цьому якщо він обере "лютий сталінізм", диктатуру, капіталістичної моделі економіки в Росії не буде. "Ще Гайдар сказав, що тиранія з капіталізмом не поєднуються. У нас якщо тиранія, то обов'язково концтабори. А ось тиранія і вільний бізнес – так не виходить", – зауважив Риклін.

Виходячи з цього, він припустив, що від майбутнього лідера країни можна очікувати позитивних змін. Зокрема, з тієї причини, що можливість "здати назад і списати все на попереднє керівництво – серйозний мотив".

Як писав OBOZREVATEL, раніше швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung заявило про те, що наступником Володимира Путіна може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін. "Будь-який інвентар у кремлівській адміністрації може бути президентом. Чому б не Дюмін?" – зауважив з цього приводу російський журналіст Ігор Яковенко.

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