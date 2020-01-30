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30 січня • оновлено в 14:49
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"Лютий сталінізм": опозиціонер передбачив, що буде з Росією після Путіна

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Російський опозиціонер Олександр Риклін переконаний, що новому лідеру Російської Федерації, який змінить Володимира Путіна, доведеться або "заганяти країну в зовсім лютий сталінізм", або ініціювати великі демократичні перетворення.

Зокрема, "треба буде щось робити з Кримом і Україною, бо санкції не знімуть", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку опозиціонера, навіть якщо нова перша особа Росії належатиме до оточення Путіна, в країні "почнуть відбуватися зрушення". "Все буде змінюватися. Тому що будь-який новий лідер буде змушений зважати на те, що ситуація для Росії тупикова".

Кремль, Москва

Кремль, Москва

При цьому якщо він обере "лютий сталінізм", диктатуру, капіталістичної моделі економіки в Росії не буде. "Ще Гайдар сказав, що тиранія з капіталізмом не поєднуються. У нас якщо тиранія, то обов'язково концтабори. А ось тиранія і вільний бізнес – так не виходить", – зауважив Риклін.

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Виходячи з цього, він припустив, що від майбутнього лідера країни можна очікувати позитивних змін. Зокрема, з тієї причини, що можливість "здати назад і списати все на попереднє керівництво – серйозний мотив".

Як писав OBOZREVATEL, раніше швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung заявило про те, що наступником Володимира Путіна може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін. "Будь-який інвентар у кремлівській адміністрації може бути президентом. Чому б не Дюмін?" – зауважив з цього приводу російський журналіст Ігор Яковенко.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Путін Олександр Риклін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Виня Ксения
Виня Ксения
Чем дольше пуйло будет у власти, тем больше шансов, что рассея развалится.
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Санкции не отменят, так что только вперед, ни шагу назад, Крым российский, Украина враг
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Земцев Артур
Земцев Артур
Хакимов Игорь,Такой "вперед"очень необходим на скотобойне: специально содержат "в штате" барана, который стада овец ведет на заклание "вперед и с песней"...Жалко их,конечно,неразумных-но есть то надо!
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