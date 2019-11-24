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24 листопада • оновлено в 23:38
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Путін дзвонив їй за допомогою: в Росії померла відома мовознавець

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У Санкт-Петербурзі в неділю, 24 листопада, померла ексректор і президентка Петербурзького державного університету Людмила Вербицька.

Про це повідомляють "РИА Новости". Жінці було 83 роки, її не стало через онкологічне захворювання.

Попередньо, похорони призначені на середу, 27 листопада.

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Людмила Вербицька та Володимир Путін

Людмила Вербицька та Володимир Путін

пул N3

Вербицьку називали світилом російської лінгвістики. Вона – кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною" і володарка французького ордена Почесного легіону.

Жінка була ректором СПбДУ з 1994 до 2008 року. Після цього вона стала президентом навчального закладу. Також вона почесний президент Російської академії освіти.

Людмила Вербицька

Людмила Вербицька

У 2017 році Вербицька виступила за введення обов'язкового іспиту з російської мови для кандидатів у депутати. Вона зазначила, що, судячи з їхньої мови, "політикам є чому повчитися".

Відомий також випадок, коли вченій із борта літака дзвонив президент РФ Володимир Путін, щоб проконсультуватися з приводу наголосу в слові. Вона була його консультантам за правилами російської мови.

"У Людмили Олексіївни що не запитаєш, вона прямо в цю ж секунду – все знає", – сказав про неї Путін на одному із засідань Держради в грудні 2015 року.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
російська мова смерть фотографии видео
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ведьма,судя по фото.
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