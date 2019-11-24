Путін дзвонив їй за допомогою: в Росії померла відома мовознавець

У Санкт-Петербурзі в неділю, 24 листопада, померла ексректор і президентка Петербурзького державного університету Людмила Вербицька.

Про це повідомляють "РИА Новости". Жінці було 83 роки, її не стало через онкологічне захворювання.

Попередньо, похорони призначені на середу, 27 листопада.

Людмила Вербицька та Володимир Путін пул N3

Вербицьку називали світилом російської лінгвістики. Вона – кавалер ордена "За заслуги перед Вітчизною" і володарка французького ордена Почесного легіону.

Жінка була ректором СПбДУ з 1994 до 2008 року. Після цього вона стала президентом навчального закладу. Також вона почесний президент Російської академії освіти.

Людмила Вербицька

У 2017 році Вербицька виступила за введення обов'язкового іспиту з російської мови для кандидатів у депутати. Вона зазначила, що, судячи з їхньої мови, "політикам є чому повчитися".

Відомий також випадок, коли вченій із борта літака дзвонив президент РФ Володимир Путін, щоб проконсультуватися з приводу наголосу в слові. Вона була його консультантам за правилами російської мови.

"У Людмили Олексіївни що не запитаєш, вона прямо в цю ж секунду – все знає", – сказав про неї Путін на одному із засідань Держради в грудні 2015 року.

Як писав OBOZREVATEL:

Нещодавно у віці 41 року помер директор Інституту актуальної економіки, лідер "Новой России" Микита Ісаєв. Він жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України та підкреслював, що це вилилося в непоправні наслідки для країни-агресора.

Прессекретар Ісаєва Олександр Макаренко повідомив, що політик помер у поїзді по дорозі назад із робочої поїздки в Тамбов. За його словами, смерть не носить кримінальний характер.

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