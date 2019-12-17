Людина з партії Путіна затримана за підозрою у вбивстві

У Росії поліція за підозрою у вбивстві затримала главу фракції "Єдина Росія" Переславль-Залеської думи Володимира Корнілова.

Як пише "Ярославська облгазета", 15 грудня знайшли вбитим місцевого жителя – 60-річного Павла Череднякова. Його тіло було виявлено у власній машині, яку намагалися спалити.

Попередньо встановлено, що вбивство трапилося в передмісті Переславля – Троїцькій слободі. Затриманий – 53-річний депутат-єдинорос Корнілов – також мешкає в Троїцькій слободі.

"Корнілов у нетверезому стані вбив водія автомобіля, а потім спробував знищити труп і підпалив машину. Однак тіло не згоріло до кінця", – йдеться в повідомленні.

Наразі є різні версії події. Так, стверджується, що Чередніков був убитий у своїй машині. За іншою версією, загиблого знайшли під деревом між магазином і будинком. Водночас тіло було частково спалено.

Володимир Корнілов yarnovosti.com

Партія "Єдина Росія" вже виключила Корнілова зі своїх лав.

"Депутат Переславль-Залеської міської думи сьомого скликання Володимир Корнілов оголосив про вихід із фракції і політради партії "Єдина Росія". Також він написав заяву про дострокове складення повноважень депутата міської думи. За наявною інформацією, Володимир Корнілов затриманий і перебуває під слідством. Подробиці того, що відбувається, стануть відомі пізніше. Фракція задовольнила заяву Володимира Корнілова", – розповів у Facebook депутат Переславської міської Думи Сергій Царьов.

Володимир Корнілов народився 26 лютого 1966 року. У 1991 році закінчив Переславський технікум хімічної промисловості, в 2001 році (заочно) – Санкт-Петербурзький державний університет кіно і телебачення. З 1988 до 1996 року працював у ВАТ "Компанія "Славич", почавши слюсарем і дорісши до заступника начальника аміачно-холодильного цеху. Упродовж 1997-2004 років – індивідуальний підприємець.

Володимир Корнілов Sm News

З 2013 до 2018 року був головою Зборів представників Переславського муніципального району. З 2019 і дотепер – начальник Єдиної диспетчерської служби адміністрації Переславля-Залеського. З 1994 року – староста Троїцької слободи. У 2016 році нагороджений почесною грамотою Ярославської обласної думи. Одружений, двоє дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії співробітника колонії затримали за підозрою у вбивстві своєї коханки.

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