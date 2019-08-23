Людина Суркова розповіла, як завершаться мінські переговори щодо Донбасу

Завершенням мінських переговорів може стати наділення Донбасу особливим статусом у складі України.

Такий фінал бачить помічник президента РФ Владислав Сурков. Про це в інтерв'ю "Актуальним коментарям" розповів директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"Донбас повинен співіснувати з Україною, приблизно, як Гонконг з Китаєм – один народ, дві системи. Тільки не на п'ятдесят років, а безстроково. Або ж Україна може отримати так званий символічний суверенітет над Донбасом. Щось на зразок того, як Британія над Канадою або Австралією, де англійська королева номінально числиться главою держави, але на ділі ніякої влади не має. Це буде гарне рішення. Зможуть коли-небудь Донбас і Україна забути кров і образи – зблизяться. Не зможуть – розійдуться далі", – розповів він.

Чеснаков зазначив, що Україні з Росією потрібно зробити Донбас сферою спільних інтересів.

"Щоб Донбас став не причиною розбрату, а платформою для співпраці та спільної роботи. Там могли б ходити на рівних дві валюти – рубль і гривня, працювали б спільні підприємства", – припустив він.

Владислав Сурков Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США запропонували провести зустріч між спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером і помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.