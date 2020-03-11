Людина Путіна відзначилася скандальною заявою про "русофобські настрої" в Україні

Глава Росії Володимир Путін піде з поста президента, якщо з країни-агресора знімуть всі санкції, буде припинена інформаційна війна, а також "усунені русофобські настрої" в Україні.

Про це заявив колишній депутат нелегітимної Держдуми Сергій Марков, якого називають людиною Путіна, коментуючи позицію антиросійської коаліції, яка сформувалася у владі. Скандальними думками він поділився в ефірі передачі "Особлива думка" на радіо "Ехо Москви".

"На сайті РСМД вийшла моя стаття, хто входить в коаліцію ось цю антиросійську і які плани, стратегії щодо Росії. Якщо ця гібридна війна буде продовжена, то народ Росії вимагає, щоб головнокомандувач не йшов із цієї посади. Хоча ми можемо сказати, що потрібно, щоб Володимир Путін пішов від влади", – підкреслив ексдепутат.

Сергія Маркова називають людиною Путіна

Також Марков назвав умови, за яких це буде можливо. Серед них, зокрема, зняття всіх санкцій із Росії – економічних і політичних санкцій. А також припинення інформаційної війни проти РФ.

"Четверте – негайна ліквідація "русофобської хунти" в Україні. Суд над усіма тими, хто її сформував, створив – це суд повинен бути над людьми на кшталт Турчинов, Аваков. Всіх інших", – висловився колишній депутат нелегітимної Держдуми.

Крім цього, він зазначив, що суд також повинен пройти над офіцерами іноземних спецслужб.

"Які зробили цей державний переворот у 14-му році. Російська мова має стати другою державною в Україні", – підсумував свої заяви росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня Державна дума Росії ухвалила в третьому читанні скандальні правки до Конституції РФ, які дають можливість президенту Володимиру Путіну залишитися в кріслі глави держави.

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