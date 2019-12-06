Люди закривають обличчя руками: в Росії знайшли криваве озеро. Відео 18+

В Омській області, Росія, виявлено штучно створене озеро з крові тварин.

Про неприємну знахідку повідомив місцевий житель на ім'я Микита Місуров, опублікувавши на своєму акаунті в Instagram відповідний ролик (щоб побачити відео з кривавим озером, доскрольте до кінця сторінки).

Колаж

За його словами, водойма утворилася за селом Кобалево, Кульчинський муніципальний район Омської області. Окружність, за словами автора ролика, становить від 30 до 40 квадратних метрів.

"Глибину не перевіряли", – підсумував в підписі до відеоролика користувач.

Судячи з відео, біля озера стоїть сильний неприємний запах. Люди закривають обличчя руками. Жодних огорож немає, а значить на момент зйомки відео кожен міг підійти до водойми з крові і подивитися на нього зблизька.

Як пише портал Om 1. ru, недалеко від зазначеної місцевості знаходиться незаконний скотомогильник, закріплений за м'ясокомбінатом. За словами місцевих жителів, тіла тварин скидають в ями цілими тоннами. Таким чином відбувається зараження ґрунтових вод, так як кров мертвої худоби потрапляє в землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чукотці невідомі познущалися над білим ведмедем, написавши на його шерсті назву радянського танка Т-34. Відеоролик з бідною твариною опублікували в мережі.

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