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6 грудня • оновлено в 15:22
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Люди закривають обличчя руками: в Росії знайшли криваве озеро. Відео 18+

1.9т
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В Омській області, Росія, виявлено штучно створене озеро з крові тварин.

Про неприємну знахідку повідомив місцевий житель на ім'я Микита Місуров, опублікувавши на своєму акаунті в Instagram відповідний ролик (щоб побачити відео з кривавим озером, доскрольте до кінця сторінки).

Люди закривають обличчя руками: в Росії знайшли криваве озеро. Відео 18+

Колаж

За його словами, водойма утворилася за селом Кобалево, Кульчинський муніципальний район Омської області. Окружність, за словами автора ролика, становить від 30 до 40 квадратних метрів.

"Глибину не перевіряли", – підсумував в підписі до відеоролика користувач.

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Судячи з відео, біля озера стоїть сильний неприємний запах. Люди закривають обличчя руками. Жодних огорож немає, а значить на момент зйомки відео кожен міг підійти до водойми з крові і подивитися на нього зблизька.

Як пише портал Om 1. ru, недалеко від зазначеної місцевості знаходиться незаконний скотомогильник, закріплений за м'ясокомбінатом. За словами місцевих жителів, тіла тварин скидають в ями цілими тоннами. Таким чином відбувається зараження ґрунтових вод, так як кров мертвої худоби потрапляє в землю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Чукотці невідомі познущалися над білим ведмедем, написавши на його шерсті назву радянського танка Т-34. Відеоролик з бідною твариною опублікували в мережі.

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Місце
Росія
Теги
тварини шкуродер
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Откуда кровь??? Восновном озера из дерьма...а здесь хоть какое -то разнообразие;..
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