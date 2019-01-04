''Люди валяються горілі!'' У мережі спливло нове відео з вибухом ''начиненої'' маршрутки в Магнітогорську

Свідки НП з маршруткою в російському Магнітогорську оприлюднили ще одне відео з моментом вибуху і загоряння автомобіля.

На кадрах, викладених в YouTube, видно, що пожежа супроводжувалася пострілами (Увага! На відео присутня ненормативна лексика, 18+).

Мер міста Сергій Бердников заперечує зв'язок між вибухом газу в житловому будинку, де загинули 39 людей, і загорянням "Газелі". Однак деякі російські ЗМІ з посиланням на неофіційні джерела повідомили, що в Магнітогорську проводиться спецоперація по затриманню підозрюваних у тероризмі, причетних до інциденту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі також з'явилося відео з моментом вибуху дев'ятиповерхівки в Магнітогорську.

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