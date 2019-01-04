''Люди панікували, викликали ''03'': у центрі Москви сталася масштабна НП

У центрі Москви через посилену охорону під час святкового періоду утворилася тиснява в натовпі пішоходів.

Це сталося ввечері 3 січня, передають "Новые известия". Як розповіла спеціальний кореспондент видання Ірина Мішина, на дорогу з вулиці Велика Дмитрівка, від Театру ім. Станіславського, до найближчого метро (станція Луб'янка) вона разом із маленькою дитиною витратила півтори години.

"Натовп, який зігнали поліцією на тротуар, ніс нас у дикій тисняві по соляній юшці в невідомому напрямку. Поліцейські, що траплялися на шляху божевільного від жаху і невідання натовпу, махали руками в невідомому напрямку", — описала те, що тоді відбувалося, вона.

Крім того, деякі станції метро в центрі міста ("Мисливський ряд", "Пушкінська") були зачинені. Люди, які намагалися проштовхнутися серед скупчення пішоходів, панікували, "багато хто пропонував терміново дзвонити в МНС, хтось викликав "03".

"Найстрашніше, що в цьому збожеволілому від страху і нерозуміння того, що відбувається, натовпі було багато дітей. Дуже багато. Хто міг — брав їх на руки. У районі Мисливського ряду наш рух обмежив щільний ряд автобусів поліції. Приблизно через годину (а рухалися ми ліліпутськими кроками, буквально "дихаючи в потилицю" одне одному), натовп виніс нас до Великого театру", — розповіла журналіст.

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Вона додала, що найближче відчинене метро "Луб'янка" працювало, проте розблокованими виявилися лише одні двері й щоб потрапити всередину, довелося відстояти довгу чергу

"А всередині метро нас чекали турнікети. Щоб сісти у вагон, нам теж довелося відстояти чергу", — зазначила спецкор.

Загалом, за її словами, на дорогу додому їй довелося витратити близько трьох годин.

"Так чи не занадто дорого обходиться "окупація" центру Москви поліцією і військами Росгвардії? Може, їм пора відпочити від трудів і відкрити площі та вулиці, а також станції метро для москвичів і гостей столиці?" — підсумовано в матеріалі.

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newizv.ru

newizv.ru

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