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Марк Фейгін
Марк Фейгін
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Люди Москву не интересуют

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Решение по 24 украинским морякам, которых Лефортовский районный суд оставил под стражей, было предсказуемым. Ничего нового и не следовало ожидать. В этом смысле суд в России, как институт конституционной власти, отсутствует. Решения принимаются в Кремле. А там, несмотря на все надежды и высказывания американского представителя по Украине Курта Волкера, что есть шанс освободить моряков в канун Рождества, никаких подвижек не будет. Как минимум до выборов в Украине.

Логика Кремля сугубо политическая. К статусу пленных моряков это не имеет никакого отношения. Да, действительно их можно считать военнопленными, но российский суд этого не признает, как и российское следствие. Соответственно их юрисдикция – гражданский суд, а не военный гарнизонный суд, куда действительно следовало бы отправить дело для рассмотрения. Ведь согласно Венской конвенции, пленные моряки являются военнопленными. Но этого не произойдет и это не более, чем декларация стороны защиты.

Новини
Захваченные украинские моряки - герои!

Роль защиты в России обнулена полностью. Надеяться, что адвокаты смогут хоть что-то сделать в процессуальном смысле в пользу подзащитных моряков, не приходится. Ни один из них не сможет переломить ситуацию с судом. Нужно искать политического решения.

В данном случае, у Украины этот инструментарий есть. К сожалению, реализовать его до выборов очень сложно. Пока нынешняя верховная власть на выборах не докажет свое право на продолжение себя, очень сложно действовать. По крайней мере, до марта. Но силовым структурам Украины, переговорщикам и союзникам Украины на Западе, нужно уже сейчас предпринимать какие-то усилия, чтобы определить обмен – на что обменивать моряков.

Я не раз говорил, что возможность обмена людей на людей Москву не интересует. Ей абсолютно все равно до своих граждан, которые осуждены в Украине за участие в военных действиях на Донбассе. Их нужно менять на ужесточение санкций. Тогда у Москвы появляется мотив по недопущению ухудшения ситуации и санкцинного давления.

Если над Москвой такой угрозы давления не будет, то она ничего и не будет делать. Формально следствие длится два года. Это максимальный строк по уголовно-процессуальному Кодексу России. Вот они два года могут расследовать это дело, а потом будут долго тянуть с судом.

Люди Москву не интересуют

Всегда есть некий период, когда вопрос можно решить, не растягивая на годы. Если он не будет упущен, то какое-то его решения возможно. И учитывая резонанс дела украинских моряков это реально. А адвокаты в России сейчас просто ничего больше сделать не могут. Этот институт закрыт полностью.

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Автор
Марк ФейгінМарк Фейгін
Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїморякиполонені моряки
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Васильев Александр
Васильев Александр
Совершенно верно. Не для того хуйло захватывает заложников и военнопленных, чтобы их на кого-то обменивать. Хуйлу до людей, совершенно точно, дела нет. Достаточно вспомнить сколько было загублено на паРаше за все время правления этого плешивого карандуха. Да, это чучело понимает только силу. А значит – необходимо добиваться ареста имущества и счетов на Западе всего хуйловского каганата и самого хуйла. Ровно так же, как подхуйлованные понимают голод и нищету в результате санкций. На сей раз – никаких окорочков Буша, никакого лендлиза.
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
а на манеже мокшанские побирушки-тролли-клоуны всё те же...гибридные биоорганизмы рефлексируют, вместо того, найти вменяемую работу... инетными червями побираться-духовная скрепа мокшей-совков продолжайте позорить свою раисию
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Дудко Олег
Дудко Олег
Вот как вернете живым того русского добровольца, которого забили насмерть в львовской тюрьме, тогда можно будет разговаривать. Или даете добро одного из этих запинать.
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