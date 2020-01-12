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12 січня • оновлено в 14:20
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"Люди нічого не означають": експідполковник КДБ пояснив убивчу агресію Росії

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В агресивній політиці Росії винен насамперед її імперський менталітет, а також імперські амбіції керівників держави, впевнений колишній підполковник КДБ Володимир Попов.

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, Росія завжди була імперською країною, де інтереси окремих громадян нічого не вартують, як і їхні життя.

"Росія така агресивна через свій імперський менталітет. Вона клала мільйони людей у війнах, а в сталінські часи і зовсім морила голодом. Для влади головне, щоб імперія розширювалася, щоб її всі боялися, а до людей там немає ніякого діла. Мені не раз доводилося вибачатися за те, що я росіянин перед чехами, афганцями і звичайно ж, українцями", – підкреслив він.

агресія Росії

агресія Росії

zn.ua

За словами Попова, російський народ в цілому раби і ця психологія у них переходить з покоління в покоління.

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"Є відомий вислів Чехова, в різних варіантах можна так сказати – ми по краплині повинні виживати з себе раба. Так воно і є. Рабська психологія настільки вкоренилася, з століття в століття: нагорі цар-батюшка, нижче бояри, їм теж потрібно підкорятися. Ось в Україні, на відміну від Росії, вольниця, до вас люди завжди бігли", – підсумував Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня в Москві влаштували заходи на честь 140-річчя від дня народження радянського диктатора, що прирік на смерть безліч людей, Йосипа Сталіна. Фото і відео заходів з'явилися в соціальних мережах і викликали бурхливе обговорення серед користувачів.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російська воєнна загроза Російсько-український конфлікт
Місце
Росія
Теги
війна Новини Росії
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Новый иксперд на обозе появился? Куда енерала Лопату слили? Очень он мне нравился...)))
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2
1
Северг Олег
Северг Олег
Сейчас в моде извиняться перед неграми за то, что ты белый. Целое направление в БДСМ комюнити... Мандинго клубы. Белые мужчины извиняются перед неграми, приводят туда своих жён, подписывают документ в соответствии с которым в виде извинения за то что они принадлежат к белой расе они соглашаются служить рабами у чёрного и дают обет никогда не прикасаться к своей жене. Отныне она обственность негра и должна родить ребёнка от негра. Этот ваш Попов типичный мандинго куколд. Следующим шагом он на колени перед неграми встанет.
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3
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hunt andres
hunt andres
Он не русский. А очередная вырусь.
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6
3

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