"Люди нічого не означають": експідполковник КДБ пояснив убивчу агресію Росії

В агресивній політиці Росії винен насамперед її імперський менталітет, а також імперські амбіції керівників держави, впевнений колишній підполковник КДБ Володимир Попов.

Про це він сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, Росія завжди була імперською країною, де інтереси окремих громадян нічого не вартують, як і їхні життя.

"Росія така агресивна через свій імперський менталітет. Вона клала мільйони людей у війнах, а в сталінські часи і зовсім морила голодом. Для влади головне, щоб імперія розширювалася, щоб її всі боялися, а до людей там немає ніякого діла. Мені не раз доводилося вибачатися за те, що я росіянин перед чехами, афганцями і звичайно ж, українцями", – підкреслив він.

агресія Росії zn.ua

За словами Попова, російський народ в цілому раби і ця психологія у них переходить з покоління в покоління.

"Є відомий вислів Чехова, в різних варіантах можна так сказати – ми по краплині повинні виживати з себе раба. Так воно і є. Рабська психологія настільки вкоренилася, з століття в століття: нагорі цар-батюшка, нижче бояри, їм теж потрібно підкорятися. Ось в Україні, на відміну від Росії, вольниця, до вас люди завжди бігли", – підсумував Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня в Москві влаштували заходи на честь 140-річчя від дня народження радянського диктатора, що прирік на смерть безліч людей, Йосипа Сталіна. Фото і відео заходів з'явилися в соціальних мережах і викликали бурхливе обговорення серед користувачів.

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