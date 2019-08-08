"Люди біжать в жаху!" У Росії пролунали нові вибухи на військових складах

У російському селищі Кам'янка, де 5 серпня стався вибух на складах боєприпасів, проходить евакуація місцевих жителів.

Як пише "Комсомольська правда", в регіоні оголосили тривогу через загрозу нових вибухів. Люди на авто терміново залишають територію військової частини.

Телеграм-канал Daily War повідомляє, що на військових складах під Ачинськом в Красноярському краї знову почали вибухати снаряди. Є ймовірність, що осередки тління підпалили чергове сховище з боєприпасами.

"Всі терміново виїжджають. Біжать з селища. І військові, і МНС, і звичайні люди. Ми теж їдемо, будемо передавати інформацію в міру надходження", – повідомляє російське видання.

Мешканка Кам'янки Людмила Кураленко розповіла подробиці евакуації.

"Чоловік у мене їде в Ачинськ, подзвонив мені, сказав, що всіх знову евакуюють. Ми всі там були сьогодні в своїх квартирах, чекали комісію – ніяка комісія до нас не прийшла. Солдати там розчищали тротуари, снаряди шукали. Начальство все ходили просто так – нікому нічого не треба .... А зараз чоловік каже – знову виїжджати треба", – поділилася вона.

Евакуація в Кам'янці КП

Вихователька місцевого дитячого садка Кам'янки Олеся Покатілова додала, що евакуацію оголосили по гучномовному зв'язку: "Термінова евакуація". Ми вже виїхали ... ми в шоці. У мене дитина маленька, дочка, вся в сльозах. Це жах".

Відзначається, що район села покинуло вже близько 200 спецмашин з людьми. На дорогах утворилися величезні затори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня, на військових складах частини почали вибухати снаряди з боєприпасами.

За інформацією екстрених служб округу, сталося загоряння сховища порохових зарядів до артбоєприпасів, особовий склад був евакуйований.

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