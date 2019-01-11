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"Людей не випускають!" У Москві сталася дивна НП з літаком

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У п'ятницю, 11 січня, літак з Москви в Білгород розгорнули в повітрі і повернули в аеропорт "Внуково".

Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах. За їхньою інформацією, людей не випускають, до літака під'їхали пожежна та аварійна машини, пише Трофим Нарожний в Telegram.

Також він повідомляє, що рейс 7R163 / UT193 посадили на запасний аеродром.

"Людей не випускають!" У Москві сталася дивна НП з літаком
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"Людей не випускають!" У Москві сталася дивна НП з літаком

Riamo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії літак Boeing 737 авіакомпанії NordStar вимушено сів в аеропорту Красноярська через технічну несправність. Під час польоту екіпаж помітив тріщину на лобовому склі і прийняв рішення здійснити посадку.

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РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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