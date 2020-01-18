"Люблю, буду народжувати": історія 13-річної вагітної школярки "підірвала" Росію

Школярка, яка завагітніла від свого друга в Красноярському краї Росії, живе з "коханим" за згодою батьків і збирається народжувати.

В історії про 13-річну Віку з'явилися неоднозначні деталі - дівчинка нібито завагітніла від 20-річного хлопця, який живе на сусідній вулиці в її селищі, пише "КП Красноярськ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, батьки дівчинки знали про те, що та зустрічається з дорослим сусідом і навіть були задоволені "хорошим хлопцем" поки не дізналися про вагітність.

У Росії завагітніла 13-річна школярка krsk.kp.ru

Коли дівчинка заявила, що хоче народити дитину, її мама підписала відмову на аборт. Місцевий журналіст пише, що школярка виглядає старше за свій вік і курить сигарети.

За фактом розбещення неповнолітньої в поліції на даний момент триває розслідування. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Будинок, де живе 20-річний хлопець krsk.kp.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, 13-річна школярка з Росії знаходиться на сьомому тижні вагітності. Для спостереження її госпіталізували в лікарню під Красноярськом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.