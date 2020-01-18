Головна Новини
18 січня • оновлено в 13:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Люблю, буду народжувати": історія 13-річної вагітної школярки "підірвала" Росію

2.9т
Читати матеріал російською

Школярка, яка завагітніла від свого друга в Красноярському краї Росії, живе з "коханим" за згодою батьків і збирається народжувати.

В історії про 13-річну Віку з'явилися неоднозначні деталі - дівчинка нібито завагітніла від 20-річного хлопця, який живе на сусідній вулиці в її селищі, пише "КП Красноярськ" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією видання, батьки дівчинки знали про те, що та зустрічається з дорослим сусідом і навіть були задоволені "хорошим хлопцем" поки не дізналися про вагітність.

Новини
У Росії 13-річна школярка завагітніла від 10-річного друга: деталі історії, що шокує

У Росії завагітніла 13-річна школярка

У Росії завагітніла 13-річна школярка

krsk.kp.ru

Коли дівчинка заявила, що хоче народити дитину, її мама підписала відмову на аборт. Місцевий журналіст пише, що школярка виглядає старше за свій вік і курить сигарети.

За фактом розбещення неповнолітньої в поліції на даний момент триває розслідування. Зловмиснику загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Будинок, де живе 20-річний хлопець

Будинок, де живе 20-річний хлопець

krsk.kp.ru

Раніше OBOZREVATEL писав, 13-річна школярка з Росії знаходиться на сьомому тижні вагітності. Для спостереження її госпіталізували в лікарню під Красноярськом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
Тег
вагітність
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
7
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да абсолютно нормально РФ страна Кавказа и Азии там это в порядке вещей это у нас у славян это не принято а в РФ это обыденная вещь когда женятся и выходят за муж несовершеннолетние,кавказ Россия мусульманская страна там это нормально
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dell Alex
Dell Alex
Т.е. когда чеченский чиновник силой берет несовершеннолетнюю в жены - это нормально ))) Когда за изнасилование несовершеннолетних дают условный срок - это нормально. А тут дурня посадят на 4 года, сломают жизнь и психику, девка останется без мужа, ребенок без отца. Все довольны. Страна просто поразительной логики...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Какие красноречивые фотографии. Вяликая империя при пу расцвела.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги