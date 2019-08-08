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"Любить пожартувати": одіозний священик РПЦ виправдався за "розмову" з Дарвіном

1.3т Читати матеріал російською

Скандальний священик РПЦ Всеволод Чаплін виправдав свого колегу, протоієрея Артемія Владімірова, назвавши його заяву про розмову з автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном жартом.

Так, в ефірі росТБ Владіміров стверджував, що, перебуваючи в Вестмінстерському абатстві (Великобританія), де похований Дарвін, нібито розмовляв із ним. Останній, за словами російського священика, кається через свою теорію.

"Треба, звичайно, розібратися, чи не фейк це", – прокоментував Чаплін висловлювання колеги, передає osnmedia.ru.

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Священик РПЦ додав, що "православ'я знає приклади" розмов живих людей із померлими, наприклад, із духами померлих святих, але Дарвін не є таким.

Всеволод Чаплін

Всеволод Чаплін

Соцмережі

"Якщо це не фейк, якщо це дійсно було сказано, то це могло бути сказано тільки як жарт. Звичайно, православна людина не може подібного роду речі говорити всерйоз", – сказав він.

Чаплін зазначив, то знає Владімірова протягом приблизно 30 років. "Я знаю, що це людина, яка любить пожартувати. Особливо, перед дитячою або молодіжною аудиторією", – виправдав його церковник.

Артемій Владіміров

Артемій Владіміров

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема майже оголену дівчину в бікіні. У Російській православній церкві відреагували на інцидент.

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Особа
Всеволод Чаплін
Місце
Росія
Теги
РПЦ релігія скандали Новини Росії
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Любая религия - это опиум для народа...
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Mak Alex
Mak Alex
Розкажино більш детально- з яким це ти померлим розмовляв сектант.
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Петришин Роман
Петришин Роман
Фейк - це рпц, якщо такі «священики» там присутні, напевно їх там 90%.
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