"Любить пожартувати": одіозний священик РПЦ виправдався за "розмову" з Дарвіном

Скандальний священик РПЦ Всеволод Чаплін виправдав свого колегу, протоієрея Артемія Владімірова, назвавши його заяву про розмову з автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном жартом.

Так, в ефірі росТБ Владіміров стверджував, що, перебуваючи в Вестмінстерському абатстві (Великобританія), де похований Дарвін, нібито розмовляв із ним. Останній, за словами російського священика, кається через свою теорію.

"Треба, звичайно, розібратися, чи не фейк це", – прокоментував Чаплін висловлювання колеги, передає osnmedia.ru.

Священик РПЦ додав, що "православ'я знає приклади" розмов живих людей із померлими, наприклад, із духами померлих святих, але Дарвін не є таким.

Всеволод Чаплін Соцмережі

"Якщо це не фейк, якщо це дійсно було сказано, то це могло бути сказано тільки як жарт. Звичайно, православна людина не може подібного роду речі говорити всерйоз", – сказав він.

Чаплін зазначив, то знає Владімірова протягом приблизно 30 років. "Я знаю, що це людина, яка любить пожартувати. Особливо, перед дитячою або молодіжною аудиторією", – виправдав його церковник.

Артемій Владіміров Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема майже оголену дівчину в бікіні. У Російській православній церкві відреагували на інцидент.

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