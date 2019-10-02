Лягли і замерзли: сестра Дятлова відкрила таємницю загибелі туристів

Усі фантастичні версії загибелі групи туристів на перевалі Дятлова в 1959 році придумала влада, щоб відвернути увагу від справжньої причини їхньої смерті.

Про це заявила рідна сестра Ігоря Дятлова Тетяна Пермінова, передає "Знак". За її словами, тоді справу дуже швидко зам'яли й вимагали від родичів нерозголошення.

Ігор Дятлов Архівне фото

На її думку, там була мова про причетність військових: "Я вважаю, що тут не обійшлося без цього. Та й час був такий: і нова зброя, і космос, й інше. Це цілком реально, тут нічого такого немає. Катастрофи трапляються. Але тоді одразу було сказано батьками, впевненість була 100%, що до цього причетні військові".

Тетяна вірить: деякі дослідження наскільки детальні, що незабаром таємниця все ж розкриється.

"Можливо, вони думають, що в результаті хтось докопається до істини? Адже має бути якась причина. Нерозумно ж вважати, що вони просто так босоніж побігли кудись, лягли і замерзли", — сказала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що керівник туристичної групи Ігор Дятлов перед смертю був зв'язаний.

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