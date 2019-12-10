В день победы Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года, союз олигархов, которые его поддержали, распался. Они стали друг с другом конкурентами и даже врагами. Никакой власти олигархи в России никогда не имели. Это была иллюзия, самовнушение, легенда, запущенная Борисом Березовским и растиражированная спецслужбами для отвлечения внимания общественности от тех, кто на самом деле правит Россией.

После выборов все всерьез были уверены в том, что Россией управляют олигархи во главе с Березовским. А на самом деле ею управляли спецслужбы, сделавшие теперь для себя один очень важный вывод: власть в России нужно захватывать не через путч, как в августе 1991 года, и не через убийство президента, как планировалось раньше, а через выборы, абсолютно законно; что Россия такая страна, где для получения всей власти нужно захватить только одну должность. Но это должна быть должность президента России.

Уже через три года "стареющему", "дряхлеющему", "умирающему" Ельцину (на самом деле он прожил до 2007 года, то есть мог еще править и править) был представлен целый список кандидатов в президенты России. Но все они были бывшими руководителями спецслужб. Был Примаков, директор СВР; был Степашин, директор ФСК, и был никому не известный Путин, директор ФСБ.

Юрий Лужков и Борис Ельцин

Ельцину не понравился Примаков, потому что он слишком быстро списал его со счетов, вел себя, будучи премьер-министром, как если бы он уже был президентом, заигрывал с Думой по вопросу об импичменте Ельцина. Тот понял, что Примаков не сможет и не захочет гарантировать ему и членам его семьи иммунитет от преследования, и Примакова сняли.

Степашин Ельцину тоже не понравился. Он был слишком слаб и мягок (как, по крайней мере, казалось Волошину), хотел договориться о разделе власти с мэром Москвы Юрием Лужковым (как казалось Волошину). Лужков с точки зрения "семьи" Ельцина, считался одним из главных претендентов на престол. Лужкова олигархи тоже не любили, считая, что и он, как "хозяйственник", может захотеть все у них отнять. Поэтому от Степашина тоже избавились.

Сергей Доренко в этой связи рассказывал мне одну забавную историю. Мол, представь себе, что завтра мы узнаем, что Луна падает на Землю и Земля будет разрушена. Начнется такой переполох, что к концу дня уже не будет иметь значения, действительно ли Луна упадет на Землю. Это то, из-за чего началась паника в Кремле, когда прошел слух о том, что Степашин хочет договориться с Лужковым... о чем-то — никто толком даже не знал, о чем именно. Я выслушал с улыбкой рассказ Доренко (было это в Лондоне в ресторанчике недалеко от офиса Березовского) и спросил: "А что, Степашин действительно хотел о чем-то договориться с Лужковым?" На что Доренко ответил: "А ведь это не имеет никакого значения!"

Таким образом, из-за слухов о том, что Степашин договаривается с Лужковым за спиной Ельцина, и из-за запаниковавшего по этому поводу Волошина Степашина сняли и ввели в бой "последнего" третьего кандидата — Владимира Путина.

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