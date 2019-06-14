Лунають вибухи: в Росії загорівся військовий полігон

У п'ятницю, 14 червня, у Воронезькій області (Росія) після загоряння сухої трави трапилася пожежа на військовому полігоні, в результаті якої почали вибухати боєприпаси.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби регіону.

"На полігоні з утилізації боєприпасів після загоряння трави детонують снаряди", – розповіло джерело.

Пожежа на полігоні (ілюстрація) uazmi.net

Відзначається, що найближчий населений пункт розташований за 20 км від місця НП, тому вибухи не несуть загрози для місцевого населення. При цьому, офіційно інформацію поки що не підтвердили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня на полігоні побутових відходів на Чернігівщині спалахнула велика пожежа, яка охопила близько 7 га.

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