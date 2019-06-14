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Лунають вибухи: в Росії загорівся військовий полігон

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У п'ятницю, 14 червня, у Воронезькій області (Росія) після загоряння сухої трави трапилася пожежа на військовому полігоні, в результаті якої почали вибухати боєприпаси.

Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби регіону.

"На полігоні з утилізації боєприпасів після загоряння трави детонують снаряди", – розповіло джерело.

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Пожежа на полігоні (ілюстрація)

Пожежа на полігоні (ілюстрація)

uazmi.net

Відзначається, що найближчий населений пункт розташований за 20 км від місця НП, тому вибухи не несуть загрози для місцевого населення. При цьому, офіційно інформацію поки що не підтвердили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня на полігоні побутових відходів на Чернігівщині спалахнула велика пожежа, яка охопила близько 7 га.

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Місце
Росія
Теги
Новини Росіїполігон
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
лучше бы моцква взрывалась
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Козломoрдый, пока ограничимся твоим пeрдаком. Только не забывай его латать, а то из тебя итак гaмно со всех дырок вываливается.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Полигон по утилизации боеприпасов. Взрываются снаряды подлежащие утилизации. Что не так то? Где подхрюкивающему укросвиностаду пыримога?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну всё рашка всё.
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