В РФ прокоментували заяву Лукашенка про важку ситуацію з коронавірусом

До заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про важку ситуацію з коронавірусом в Росії і приховуванні реальної кількості хворих від громадськості варто було б прислухатися.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав генерал-майор КДБ у відставці Олексій Кондауров. За його словами, Лукашенко – вельми інформована людина, в тому числі і в російських справах.

"Єдине, що я можу сказати, що пан Лукашенко, як мені здається, досить інформована людина, включаючи російські справи. Тому до нього варто прислухатися", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія закрила кордон з Білоруссю для переміщення громадян у зв'язку з карантинними заходами на тлі ситуації з поширенням коронавірусу. При цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко з обуренням сприйняв такі обмежувальні дії уряду сусідньої братньої держави. За офіційними даними, на коронавірус в Росії захворіло 93 людини.

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