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13 лютого • оновлено в 11:43
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Дмитро Орєшкін
Дмитро Орєшкін
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Лукашенко не прогибается, у Путина теперь один вариант

6.2т
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Владимир Путин действительно хотел создать новое государство России и Беларуси, так называемый белорусский вариант. То есть подмять под себя Беларусь, объявить о создании новой Конституции, нового парламента, президента, но фамилия его старая. Но Лукашенко не прогибается и, видно, уже не прогнется. А значит, этот вариант теряет привлекательность. Альтернативные варианты, типа присоединить Казахстан, тянут за собой много издержек. Поэтому на первое место вышли другие сценарии: перейти в статус премьера — более полномочного, чем президент, или создать новую структуру, которая будет возвышаться над всеми действующими, и при этом не быть избираемым президентом. Вот, пожалуй, и все возможности. Но Путин не закрывает ни одни из вышеописанных сценариев, руки для дальнейших движений у него все еще развязаны.

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Судя по последним изменениям в Конституцию, Кремль нацелен на создание новой структуры, которая будет возвышаться над президентом, премьером и парламентом. Это Государственный совет. Он будет определять основные направления внутренней и внешней политики. До сего момента ими занимался президент, но у Госсовета в этом смысле статус выше, чем у президента. Он координирует взаимодействие органов власти и стоит выше над президентом, правительством, парламентом и судами.

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Кроме этого, Госсовет определяет приоритеты социально-экономической политики. Также под него переходят внешняя и внутренняя политика, координация или взаимодействие органов власти в нынешней Конституции, нынешняя прерогатива президента, а также третья функция — определения приоритетов социально-экономической политики, чем сейчас занимается правительство. Получается, что Госсовет забирает себе ключевые функции правительства в экономической и социальной политике и функции президента — определения основных направлений внешней и внутренней политики. При этом у него еще будет координация органов власти. То есть, вся власть в России переходит, грубо говоря, в руки Госсовета.

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Автор
Дмитро Орєшкін Дмитро Орєшкін
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Гадюкин Емельян
Гадюкин Емельян
Да перекатывай свои орешки слева направо..ыксперд-фантаст! Вован с Димоном просто СВАЛИВАЮТ .... Когда хлынет нефтяра по 30 за бочку и БЕЗ перспектив на возобновление ОСНОВНЫХ доходов России - все стрелки будут переведены на нового президента. А мудрый вЯликий народ , естественно, скажет, что вот при Путене усьо было, а при...новом уже не то... Когда США зальют рынок дешевой нефтью?...А как достроят порты и терминалы и УТРОЯТ предложение своей нефтяки на мировом рынке.... Патриотам и просто дурачью напоминаю...в 2019-м США ОБОГНАЛИ по ЭКСПОРТУ нефти Россию и сейчас занимают ВТОРОЕ место в мире после саудов.....и это БЕЗ ввода в эксплуатацию всего того, что они строят от Корпус-Кристи и по Канаду...
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сибирский ватник
сибирский ватник
** То есть, вся власть в России переходит, грубо говоря, в руки Госсовета.**На мой взгляд это лучше,чем авторитарное правление которое сейчас существует..
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
сибирский ватник, Били в лоб, теперь будут по лбу, вдруг все-таки легче ?
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
сибирский ватник, Ну ты и вата... Это - то же самое под другим названием.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Сцарь делает власть под себя, что бы легче было ходить под себя
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