Владимир Путин действительно хотел создать новое государство России и Беларуси, так называемый белорусский вариант. То есть подмять под себя Беларусь, объявить о создании новой Конституции, нового парламента, президента, но фамилия его старая. Но Лукашенко не прогибается и, видно, уже не прогнется. А значит, этот вариант теряет привлекательность. Альтернативные варианты, типа присоединить Казахстан, тянут за собой много издержек. Поэтому на первое место вышли другие сценарии: перейти в статус премьера — более полномочного, чем президент, или создать новую структуру, которая будет возвышаться над всеми действующими, и при этом не быть избираемым президентом. Вот, пожалуй, и все возможности. Но Путин не закрывает ни одни из вышеописанных сценариев, руки для дальнейших движений у него все еще развязаны.

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Судя по последним изменениям в Конституцию, Кремль нацелен на создание новой структуры, которая будет возвышаться над президентом, премьером и парламентом. Это Государственный совет. Он будет определять основные направления внутренней и внешней политики. До сего момента ими занимался президент, но у Госсовета в этом смысле статус выше, чем у президента. Он координирует взаимодействие органов власти и стоит выше над президентом, правительством, парламентом и судами.

Кроме этого, Госсовет определяет приоритеты социально-экономической политики. Также под него переходят внешняя и внутренняя политика, координация или взаимодействие органов власти в нынешней Конституции, нынешняя прерогатива президента, а также третья функция — определения приоритетов социально-экономической политики, чем сейчас занимается правительство. Получается, что Госсовет забирает себе ключевые функции правительства в экономической и социальной политике и функции президента — определения основных направлений внешней и внутренней политики. При этом у него еще будет координация органов власти. То есть, вся власть в России переходит, грубо говоря, в руки Госсовета.

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