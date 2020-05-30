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30 травня • оновлено в 11:24
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"Лукашенко клацнув Путіна в ніс": Зубов пояснив, чому парад Перемоги в Москві не скасують

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко «клацнув в ніс» президента РФ Володимира Путіна, провівши парад Перемоги 9 травня

  • Путін не може скасувати парад Перемоги, оскільки це для нього – «ідея-фікс»

  • Глава Кремля вважає, що його «обдурили» і «внутрішньо глибоко травмований»

4.4т
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Провівши парад Перемоги 9 травня, всупереч пандемії коронавірусу, президент Білорусі Олександр Лукашенко фактично "клацнув в ніс" президента РФ Володимира Путіна, який переніс святкування.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський історик і опозиційний політик Андрій Зубов. "У нього ці паради – ідея-фікс. Він просто не може цього терпіти. Мабуть, Путін внутрішньо глибоко травмований тим, що Лукашенко клацнув його в ніс", – припустив він.

Політик зауважив, що Путін "піддався переконанням лікарів", які рекомендували не проводити парад 9 травня через епідемію COVID-19. "А ось Лукашенко не піддався, катастрофи в Білорусі не сталося, значить, його обдурили і треба все це робити", – пояснив Зубов логіку Путіна.

Президент РФ не може скасувати парад Перемоги

Президент РФ не може скасувати парад Перемоги

Повну версію бліц-інтерв'ю Андрія Зубова скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, російський парад до 75-ї річниці перемоги у Другій світовій війні відбудеться в Москві 24 червня. Парад на 9 травня скасували ще в квітні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
День Перемоги Ексклюзив
Особи
Олександр Лукашенко Андрій Зубов Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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