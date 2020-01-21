Президент Беларуси Александр Лукашенко пошел на ряд радикальных шагов. 20 января он полностью сменил военное руководство страны, ранее ввел экологический налог для России и сделал запрос на поставку нефти из Казахстана.

Никакого инсайда по этому поводу я не имею, поэтому буду рассуждать с точки зрения здравого смысла.

Чего может бояться Лука? Насильственного поглощения со стороны России. Но это абсолютно невозможно по ряду причин.

Первое. Ни один человек в России не понял бы Путина, если бы тот пытался силой давить на Беларусь. Люди этого просто не поймут. Это полная психологическая абсурдность. Исторически с украинцами отношения были разными, а с белорусами всегда прекрасные.

Даже если бы Путин организовал в Беларуси какой-то прозападный псевдопутч, и для спасения Лукашенко надо вводить войска… Все равно этого в России не поймет никто. Это при том, что популярность Путина падает. Но даже если бы она росла, этого бы никто не переварил.

Это безумие, чистое безумие для российского руководства. Самоубийство.

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Второе. Это полное самоубийство с точки зрения внешней политики. Россия еле-еле, по миллиметру, восстанавливает отношения с Европой после обострения 2014 года. И сейчас вломиться куда-то – это порвать к чертовой матери с Европой и получить такие санкции, каких еще свет не видывал. Пустить под откос "Северный поток".

И что крайне важно для Путина, который живет своими игрушками, а не национальными интересами – взорвать 9 Мая. На его 9 Мая к нему не приедет никто, он будет праздновать в приятном одиночестве.

Третье. Может быть, это самый главный фактор. Конечно, Россия и психологически, и внутриполитически, и внешнеполитически на это пойти не может. Но с другой стороны, если Лукашенко считал, что Путин костьми ляжет, но власть сохранит любой ценой, то единственный вариант – единое государство, новая конституция, новые выборы.

Для Путина это вопрос не экономики, не геополитики и уж тем более не безопасности. Это вопрос личной власти. "Если я, Путин, хочу сохранить личную власть, то плевать мне на всё на свете, и на 9 Мая, и на 10 мая, другого пути, кроме захвата Беларуси, у меня нет. Тогда у меня появляется шанс…" - бла-бла-бла.

Но теперь-то, когда Путин провел эту свою знаменитую реформу, категорически отказался от поста президента, создал под себя Госсовет, который ни с какой Беларусью никак не связан – этот аргумент отпал.

Для Путина это сейчас лишено малейшего смысла и является полной политической катастрофой.

Я это понимаю. А такой наивный дурачок, как Александр Григорьевич этого не понимает? Я думаю, что он всё прекрасно понимает, и что это игра, с одной стороны, исключительно для внутреннего потребителя. Между прочим, Лукашенко в этом году будет избираться. Образ врага ему нужен? Против кого дружим? "Если не я, то русские танки, десантники и так далее".

С другой стороны, это способ психологического давления на друга Володю. "У тебя выбор, Володя: или ты мне по-прежнему задаром нефть и газ отдаешь, или пошел ты к чертовой матери со своими союзами. Я тебя объявляю злейшим врагом Беларуси, оккупантом, захватчиком".

Иного объяснения я вообразить не могу.

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