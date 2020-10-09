Инфляция в Венесуэле в годовом выражении превысила 3000%. По данным ООН, страну уже покинули около 4,5 млн человек, и в 2020 году число вынужденных мигрантов может возрасти до 6,5 млн. Смотрим на Венесуэлу, процветающие нищие России! Вглядываемся внимательно, как в магический кристалл будущего. Именно здесь отражается все, о чем вы хотите знать, но боитесь спросить.

Если Эльвира Набиуллина божится, что девальвации не будет – спешите спасать свои сбережения.

Впрочем, кому бежать, если еще в марте у 70% россиян вовсе не было никаких накоплений, и в первую волну пандемии эти несчастные встретили удар жестко, даже не смягчив его финансовой подушкой безопасности. А тут страну накрывает вторая волна, и она будет еще масштабнее, судя даже по официальным цифрам, в которые верится с трудом, хотя и они ужасают. За сутки 8 октября в России выявили 12 126 новых случаев заражения коронавирусом, и это рекордный показатель в стране за время пандемии. В это чумное время полон оптимизма директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов. "Участки для свободного захоронения есть, - обнадеживает он. - Понятно, что Бутовское кладбище сейчас активно захоранивается и существующие 10 тыс. мест практически заполнены. Но есть 60 тыс. мест на Ястребковском кладбище, площади которого мы своими ремонтными силами поступательно благоустраиваем". А ведь есть места также на новом Хованском западном, Щербинском, прирезаны новые территории на Перепечинском кладбище. Так что обещанный Путиным рай все отчетливей маячит на горизонте глубокой ямой, заботливо вырытой для вас оптимистичными могильщиками.

Да и само население России, похоже, утрачивает интерес к жизни в этом грешном мире. В Санкт-Петербурге местный житель решил обойтись без саморасчлененки, и публично поджег себя у торгового центра "Галерея". Самое любопытное: двуногие обитатели "культурной столицы" России буднично проходили мимо горящего человека, и никто даже не попытался потушить этот "живой факел": "Ну, горит себе и горит. Нас это не касается, нас здесь нет, мы уволились, мы в отпуске…" Расчеловеченная масса не может называть себя народом. Если у людей напрочь утрачена эмпатия, то это уже не вполне люди. То есть, они едят в голову, смотрят глазами, ловят ноздрями общую атмосферу пещеры, считают деньги, исправно завидуя тем, у кого их больше, и превращая эту зависть в лютую ненависть. А чтобы кому-нибудь помочь – "простите, нам некогда, мы очень спешим…." И если эта общность не расчёсанных дикарей самозакопается в земной шар – никто по ней плакать не станет. Человечество покачает головой и констатирует: "что ж поделать, тупиковая ветвь совкопитеков не вписалась в новые реалии".

И хорошо бы, если вот так запросто: жили-были дикари, а тут пришел страшный карлик-фашист, всех закошмарил и разогнал по углам, а потом их всех накрыла пандемия, в которую они не поверили и естественным образом самовыпилились из бренного мира. Но ведь так не будет. Процесс саморазрушения "совковой кучи", наваленной за сто лет кровавого имперского процветания, сопряжен с масштабными техногенными катастрофами, которые грохочут то в Воронеже, то в Рязани, то разливаются гадостью в Норильске, то – убивают все живое в Камчатской бухте. Поздний путинизм – тлетворная зараза, сеющая ложь и пожинающая смерть. Еще 21 июня Путин заявляет о победе над эпидемией коронавируса, после чего рекламирует "чудо-вакцину", но эта "ложь во имя спасения" только множит смерть по всей стране. А просто "новая нефть" - это расходный материал для реализации госпрограммы "путиносбережения". Но и её время истекает, и бункерный сиделец прекрасно это понимает.

Ловя последние капли нефтегазового благополучия, от которого скоро останутся одни воспоминания, пещерные продавцы углеводородов наблюдают за тем, как мир перенаправляет экономические потоки в сторону возобновляемой "зеленой" энергетики. Ведущие нефтегазовые концерны все активнее уходят от традиционного бизнеса с ископаемыми энергоносителями, отдавая предпочтение новым технологиям использования возобновляемых источников энергии, потому что за ними – будущее, в то время, как стратегический посыл бункера остается неизменным: "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России". Это означает только одно: все ляжем в гроб вместе с нашим фараоном, предварительно загадив все, что только возможно, ибо после нас – хоть потоп, хоть ядерный пепел. Вы уходите от нас в свое прекрасное технологическое будущее? – мы вам устроим напоследок такой ядрёный расколбас, что плющить будет всех, и очень долго…

Все эти рассказы про многомахательные "Цирконы" да "Кинжалы" - ни разу не детские страшилки. Это – озвученный протокол о намерениях помутившегося на всю голову фараончика. И они напрягают уже всех, включая самый ближний круг. Даже архитекторы классического путинизма шарахнулись в сторону свежепризнанного Западом мученика Алексея Анатольевича, помазанного Новичком, аки на царство. И вот уже Глеб Павловский пишет вдохновенный текст, присягая Навальному, как последнему шансу на спасение Отчизны. Еще немного – и мы будем наблюдать, как в очередь на принесение клятвы на верность выстроятся все, кто только может. Это будет зрелищный водевиль с переодеванием: вот резвый Бесогон ползет на карачках, получив поджопник от оставшегося позади Познера; а вот Симоньян верхом на Кеосаяне обгоняет Скабееву, оседлавшую Попова. И хомячковая эйфория: "Мы победили! Сейчас вот-вот произойдет наше распрекрасное чудо будущего!"

Но обещанного чуда не случится. Все так и продолжит рушиться и разваливаться, взрываться и расползаться ядовитыми пятнами да токсичными облаками. Потому что людей на этой территории не останется. А нефть, пусть даже "новая", этому миру будет не нужна.