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"Лошарік" згубила диво-зброя Путіна: з'явилася сенсаційна версія

23тЧитати матеріал російською

Катастрофа з атомним підводним човном типу АС-12 "Лошарік", внаслідок якої загинуло 14 російських моряків, могла трапиться через випробування секретної зброї Кремля – підводного безпілотника "Посейдон".

Таку версію на своїй сторінці в Facebook висловив російський військовий експерт Анталоій Несміян (Ель-Мюрид). Він процитував повідомлення, яке побачив в одному з Telegram-каналів, що в день похорону 14 загиблих моряків "... один їх високопоставлених військових розповів, що вони "не допустили катастрофи планетарного масштабу".

Підводний човен типу АС-12 "Лошарік"

Підводний човен типу АС-12 "Лошарік"

ТАСС

"Якщо сказане - не для красного слівця, то найімовірніше, мова може йти про випробування "Посейдона" - путінської чудо-зброї на атомній тязі. Буквально два тижні тому Путін повідомляв, що випробування наближаються до завершення. Можливо, щось пішло дуже не так, наслідком чого і стала катастрофа", – вважає військовий експерт.

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За його словами, тренд на повне замовчування того, що сталося, цілком очевидний. З новин аварія випала, як рядовий пожежа.

"По всій видимості, справа не тільки в престижі ВМФ, а хвиля занепокоєння, що реалізувалася в пожежних засіданнях всіх світових служб стратегічної безпеки в момент аварії, була цілком обгрунтованою", – зазначив Несміянов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Росія
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Плохо одно - гибнут лошарики, а организаторы им за это только ордена раздают, оставаясь безнаказанными . Терпилы - это уже синоним россиян !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Как же так? В мультфильмах такого не показывали.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Может вести, а может и не вести, догадки... Но если бы лодка, сама имеющая ядерную установку, там бабахнула, мало бы никому не показалось.
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