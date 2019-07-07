"Лошарик – Л*шара – Л*х": з'ясувався показовий нюанс про згорілий підводний човен

Підводний човен "Лошарик", на якому заживо згоріли 14 російських моряків, не дарма є секретним. Це – найкращий ґрунт для розквіту корупції.

Така думка висловлена в публікації "Укрінформу". "У цьому сенсі "Лошарик" просто прекрасний і дуже схожий на деякі інші російські види зброї, "аналогів яких немає на Заході". Аналогів саме тому і немає, що на Заході не вважають за потрібне (раціональне, ефективне) їх створювати і мати", – сказано в статті.

Відзначається, що президент Росії Володимир Путін глибоко помиляється, вважаючи, що у нього в кишені опинилася "іграшка, якої немає ні в кого".

Підводний човен "Лошарик"

"І ось це його помилка, сама по собі, – надзвичайно небезпечна, небезпечніша всіх цих "Лошариків", "Сарматів" і "Авангардів". Введений в оману розпильщиками-секретниками зі свого оточення, він у якийсь момент може дійсно вирішити, що в його руках – немислима військова міць, перед якою нікому не встояти. У той час, як насправді – це технології родом із 80-х – дорогі, але не дуже надійні і дуже аварійні", – пояснили в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст висунув припущення, що російські моряки-підводники, загиблі на секретній підводному човні "Лошарик", досліджували морське дно, щоб знати, як пошкодити всесвітні інтернет-кабелі.

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