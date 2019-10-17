Літри крові: в Росії двоє підсудних порізали собі вени і перерізали горло в суді

У Росії в четвер, 17 жовтня, на засіданні суду двоє фігуранта справи "Нової величі" – Руслан Костиленков і В'ячеслав Крюков – порізали собі вени.

Як передає RT у Telegram, це підтвердила адвокат Ольга Карлова. "Так, порізали вени. А ще Костиленков шию собі всю порізав і обличчя. Там крові літри були", – сказала вона.

Правозахисник Крюкова Дмитро Іванов у свою чергу повідомив, що це була спроба суїциду.

Руслан Костиленков twitter.com/oldLentach

Адвокат Максим Пашков, який захищає ще одну фігурантку справи Марію Дубовик, розповів РБК, що що Костиленков порізав себе лезом, після чого кров залила "клітку, двері й підлогу". Юрист додав, що до постраждалих приїхали лікарі.

"Я особисто бачив, що Костиленков собі порізав [вени]. Маша Дубовик закричала, у неї істерика почалася, я до неї. А потім сказали, що ще й Крюков порізав", – сказав він.

Відзначимо, на засіданні суддя відмовився змінити фігурантам запобіжний захід із взяття під варту на домашній арешт або підписку про невиїзд. Костиленков і Крюков знаходяться під вартою з березня 2018 року.

Фото із зали суду після НП RT

У справі "Нової величі" проходять обвинуваченими 10 осіб, їх підозрюють в організації екстремістського співтовариства. Фігуранти справи внесені в список фізичних осіб, причетних до тероризму.

Захист наполягає, що організацію створили оперативник центру "Е" МВС і його агенти й втягнули в її діяльність обвинувачених. На момент затримання одній із фігуранток справи, Ганні Павликовій, не було 18 років.

Адвокат Крюкова Дмитро Іванов спростував інформацію про те, що вени розкрили четверо підсудних. Він повідомив, що руки порізали тільки Костиленков і Крюков і підтвердив, що це була спроба суїциду - Лентач (@oldLentach) October 17, 2019

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в місті Санкт-Петербург у Росії навпроти Конституційного суду на стовпі повісили Основний закон країни, роздрукований на туалетному папері.

"Арт-об'єкт", автори якого невідомі, протримався всього півгодини і потім його зняли поліцейські.

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