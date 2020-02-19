Літописець Путіна розкрив розмір своєї зарплати

Російський журналіст Андрій Колесніков, якого називають літописцем президента РФ Володимира Путіна, отримує зарплату понад вісім тисяч доларів на місяць.

Про це він сам розповів в інтерв'ю Юрію Дудю на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

При цьому Дудь зазначив, що раніше колишній генеральний директор і шеф-редактор видавничого дому "Комерсант" Андрій Васильєв озвучив, що зарплата у Колеснікова була 12 тисяч доларів.

Російський журналіст Андрій Колесніков

"Ну наплутав маленько, звичайно ... Зараз вона менше. Тим більше тоді ті 12 тисяч доларів, які насправді були поменше. Це було вісім тисяч. Але це були масштабні вісім тисяч в той час. Це не ті вісім тисяч доларів, що зараз", – так пояснив Колесніков.

При цьому на даний момент він отримує "менше тих восьми тисяч, але більше нинішніх восьми".

Андрій Колесніков назвав свою зарплату

"Я б так сказав ... Ну а як ви думали? Я ж працюю не тільки спецкором видавничого дому. Я ще працюю заступником генерального директора видавничого дому "Комерсант". Тобто я отримую там дві зарплати. Відпрацьовую я їх, так", – додав журналіст .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Колесніков розповів, що одного разу президент РФ Володимир Путін мало не захлинувся в тазику з кефіром.

Також він повідомив, що Путіну подобаються показушні хокейні матчі, на яких його суперники навмисне поступаються йому перемогу.

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