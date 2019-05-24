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Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

11.8тЧитати матеріал російською

У Росії у п'ятницю, 24 травня, трапилася чергова НП із літаком Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, технік повітряного судна рейсу Москва-Іжевськ забув відкріпити металевий трос, який під час польоту продірявив фюзеляж лайнера.

Відомо, що на борту SSJ-100 перебували 63 пасажири. Після того, що трапилося, літак відсторонили від польотів і відбуксирували в ангар.

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Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Life Shot

"Борт готувався до вильоту з "Шереметьєво". Технік забув відкріпити один із металевих тросів (його фіксують на землі, щоб літак після польоту скинув статичну електрику), але доповів, що він відключений... Близько двох годин 14-метровий трос на величезній швидкості довбав по фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сильний стукіт одна зі стюардес почула ще на злеті, проте пілотам про це не доповіла.

Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Life Shot

У результаті, за даними Telegram-каналу, на фюзеляжі утворилося близько 30 пробоїн, пошкоджені кермо висоти та силова установка.

"Джерело в транспортній поліції розповіло, що все могло закінчитися набагато гірше – якби цей трос при посадці потрапив у випущений закрилок", – підсумували в Life Shot.

Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Life Shot

Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Life Shot

Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Life Shot

Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

Life Shot

Нагадаємо, 21 травня в аеропорту Іжевська (РФ) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 через витік палива.

Як писав OBOZREVATEL:

Ілюстрація. Літак Sukhoi Superjet 100

Ілюстрація. Літак Sukhoi Superjet 100

Комсомольська правда

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Тема
НП в Шереметьєво
Місце
Росія
Теги
літакфотографииНовини Росії
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Белый господин
Белый господин
Украинский гастарбайтер (скорее всего) накосячил, но самолёт успешно долетел. Разве это не показатель надёжности машины?
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Белый господин
Белый господин
Гений конструкторов одолел человеческий фактор. Я именно это пытался донести.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Белый господин, "Украинский гастарбайтер"... Чего так слабенько? Украинский шпион-диверсант из правого сектора, натренированный НАТОвскими империалистами.
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