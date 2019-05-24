Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

У Росії у п'ятницю, 24 травня, трапилася чергова НП із літаком Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, технік повітряного судна рейсу Москва-Іжевськ забув відкріпити металевий трос, який під час польоту продірявив фюзеляж лайнера.

Відомо, що на борту SSJ-100 перебували 63 пасажири. Після того, що трапилося, літак відсторонили від польотів і відбуксирували в ангар.

Life Shot

"Борт готувався до вильоту з "Шереметьєво". Технік забув відкріпити один із металевих тросів (його фіксують на землі, щоб літак після польоту скинув статичну електрику), але доповів, що він відключений... Близько двох годин 14-метровий трос на величезній швидкості довбав по фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сильний стукіт одна зі стюардес почула ще на злеті, проте пілотам про це не доповіла.

Life Shot

У результаті, за даними Telegram-каналу, на фюзеляжі утворилося близько 30 пробоїн, пошкоджені кермо висоти та силова установка.

"Джерело в транспортній поліції розповіло, що все могло закінчитися набагато гірше – якби цей трос при посадці потрапив у випущений закрилок", – підсумували в Life Shot.

Life Shot

Life Shot

Life Shot

Life Shot

Нагадаємо, 21 травня в аеропорту Іжевська (РФ) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 через витік палива.

Як писав OBOZREVATEL:

Ілюстрація. Літак Sukhoi Superjet 100 Комсомольська правда

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