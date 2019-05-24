Літак зрешетило: в Росії трапилася нова НП із SSJ-100

У Росії у п'ятницю, 24 травня, трапилася чергова НП із літаком Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, технік повітряного судна рейсу Москва-Іжевськ забув відкріпити металевий трос, який під час польоту продірявив фюзеляж лайнера.
Відомо, що на борту SSJ-100 перебували 63 пасажири. Після того, що трапилося, літак відсторонили від польотів і відбуксирували в ангар.
Life Shot
"Борт готувався до вильоту з "Шереметьєво". Технік забув відкріпити один із металевих тросів (його фіксують на землі, щоб літак після польоту скинув статичну електрику), але доповів, що він відключений... Близько двох годин 14-метровий трос на величезній швидкості довбав по фюзеляжу", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що сильний стукіт одна зі стюардес почула ще на злеті, проте пілотам про це не доповіла.
Life Shot
У результаті, за даними Telegram-каналу, на фюзеляжі утворилося близько 30 пробоїн, пошкоджені кермо висоти та силова установка.
"Джерело в транспортній поліції розповіло, що все могло закінчитися набагато гірше – якби цей трос при посадці потрапив у випущений закрилок", – підсумували в Life Shot.
Life Shot
Life Shot
Life Shot
Life Shot
Нагадаємо, 21 травня в аеропорту Іжевська (РФ) зняли з рейсу літак Sukhoi Superjet 100 через витік палива.
Як писав OBOZREVATEL:
5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" літак SSJ-100 здійснив екстрену посадку і загорівся.
У результаті НП із лайнером російської компанії "Аерофлот" із 78 пасажирів і членів екіпажу вижили 37 – загинула 41 людина.
Аеропорт "Шереметьєво" опублікував хронологію авіакатастрофи.
Слідство озвучило головну версію НП. Першопричиною, як вважають слідчі, могли стати дії пілотів.
У мережі з'явилося аудіо переговорів пілота Sukhoi Superjet 100 із диспетчерами аеропорту, яка не підтверджує версію про удар у борт блискавки.
Ілюстрація. Літак Sukhoi Superjet 100
Комсомольська правда
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