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9 вересня • оновлено в 11:07
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Літак потрапив у "дику бовтанку": стало відомо про НП із Путіним

27.7т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін ледь не розбився кілька років тому через погані погодні умови. Президентський літак Іл-96 потрапив у зону турбулентності, проте дивом зміг приземлитися в аеропорту Пулково.

Подробиці в ефірі програми "Нові російські сенсації" розповів експілот борту №1 Володимир Федорушкін (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За його словами, це був рейс Москва – Санкт Петербург. Путін поспішав на важливу зустріч.

Путін мало не розбився в літаку

Путін мало не розбився в літаку

"Погода і в Москві, і в Пітері була дуже погана для пілотування, бічний вітер і тут, і там. І такі пориви вітру. А ми злітаємо. І на ешелоні 5-6 метрів потрапляємо в дику бовтанку. Це турбулентність у ясному небі", – повідомив Федорушкін, додавши, що то був найскладніший політ за всю його льотну кар'єру.

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

РИА Фан

"40 років літав, але в такі умови не потрапляв. У нас повністю вибило автопілот, кермо був обмежене на одну третину ходу. Ми набирали 9 тисяч кілометрів, і нас кидало так, що, якби не пристебнуті були, точно б головою в стелі опинилися. Притискало, перевантаження були дуже сильні. У Пітері ллє, вода практично на смузі. А у нас кермо – поворот, який ми повинні витримати під час посадки, – всього на одну третину відхиляється", – сказав він.

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Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

topwar.ru

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Накануне

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

ТВ Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були опубліковані фото і відео з "найсекретнішого літака Росії" – лайнера Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии и кремлевскому опг
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Махов Макс
Махов Макс
Ну что же, бог любит троицу. Бгггггаааа
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Федоров Федор
Федоров Федор
Если бы не было Путина, то его нужно было бы придумать. Только при нем украинцы стали нацией да ещё и независимой от России.
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Махов Макс
Махов Макс
Федоров Федор, расея твая и путин х*йло, показали, какой ебанутый, может быть сосед. А теперь от варите кашу с топора лапти. Бгггггаааа
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