"Водка без пива – деньги на ветер!"

Основная скрепа совка и нынешней РФ

Иногда так случается, что некий пациент считает себя самым умным и вбухивает во что-то массу денег и труда, а потом оказывается, что никакого толку с этого нет и самое печальное – не могло быть. В таком случае остается либо принять то, что ты можешь допускать серьезные ошибки, постараться разобраться, что к ним приводит, найти это и попытаться исправить, либо делать умный вид и считать, что кто-то другой, например Бабайка, сделал тебе все эти неприятности.

Как только будет сделан второй вывод, то возникает инструмент перекладывания собственной вины на кого-то еще. Ты полностью подавлял свободу своего ребенка? Отлично! Он немного повзрослел и ринулся к абсолютной свободе, признаками которой является братва, позволяющая себе все, от наркоты до мелких налетов на зевак и торговцев. Ты просто вовремя не смог понять, что взрослея, человек обязан постепенно пробовать вкус этой свободы и каждый раз – больше и больше. Но дело сделано, контакт потерян, а колесо судьбы крутнулось и от его такой дворовой свободы дело дошло до лагеря с колючей проволокой, вышками с часовыми и собаками.

Причем, в ошибках нет ничего необычного. Человеку свойственно ошибаться, другое дело – что он будет с этим делать и вообще, сможет ли он принять сам факт того, что он может ошибаться. Вокруг нас множество образованных людей, которые ни под каким предлогом даже себе не признаются в собственных, пусть даже мелких ошибках.

Но есть фундаментальные ошибки, которые влияют на жизнь целых поколений или народов (в общем понимании этого слова). Пожалуй, самой показательной или даже эталонной ошибкой, которую можно рассмотреть в обозримой истории, является представление россиян о том, что их кто-то хочет захватить, поработить и далее – в том же направлении. Эта фундаментальная ошибка привела ее носителей к перманентной нищете, которая длится века и недавнее выныривание из нее только дало новый повод для оценки нищеты, поскольку синусоида уже разворачивается вниз.

Ошибочность этой теории лежит на поверхности. Никто и никогда не собирался делать того, что они себе придумали. За всю их историю было всего несколько случаев, когда на их землю приходили чужаки и каждый раз – в режиме уже ответных действий, которые диктовались уже ведущимися военными действиями, имеющими свой алгоритм развития.

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Наверное, надо начать с Орды, но этот пример можно приводить с большими оговорками и то, совсем в другом ключе. Орда действительно захватывала новые территории, но там еще надо внимательно изучать пружину экспансии. Ведь сама Орда, как таковая, не имела каких-то наработок ни в земледелии, ни в ремесле, ни в чем-то таком, что дает полезный продукт. Они были лебединой песней кочевого образа жизни, и возможно, понимание того, что окружающие народы что-то там такое производят и просто сейчас находятся на стадии переформатирования, и завтра кочевникам просто не останется места на этом празднике жизни, и заставило захватывать территории с этим народом. Так что Орда хоть и заняла просто беспрецедентно большие территории, сама не являлась прогрессивной структурой и просто питалась от тех, кого временно удалось подчинить.

В общем, их огромная империя вобрала множество очагов цивилизации, которые только временно утратили свою самостоятельность, и благодаря своей самодостаточности, имели свою ценность.

Так вот, земли нынешних скреп не имели ничего такого, что представляло ценность. Вся цивилизация была западнее, куда и стремилась Орда, а будущая Московия оказалась бесплатным приложением или коридором на Запад, не имея какой-то особой самостоятельной ценности. Поэтому, о "захвате" тут вообще говорить нельзя, поскольку захватывать то и нечего было.

Об этом вообще можно было бы не вспоминать, если бы не одно важное последствие. От Орды население этой местности получило ген экспансии. Причем, именно ордынской экспансии, чтобы попытаться контролировать те народы, которые умеют производить что-то полезное, а если нет, то хотя бы снимать с них дань, как это делала Орда. По второму варианту двигалось "освоение Сибири", где местные племена, не производящие чего-то полезного, а просто добывающие себе на жизнь охотой и собирательством, обкладывались данью.

Вся дальнейшая история Московии как раз и обусловлена экспансией. Если взять простую таблицу с двумя столбиками и перечислить в одном – когда нога московитского захватчика ступала на чужую землю, а во втором – когда случалось нечто обратное, то окажется, что вторым столбиком можно пренебречь по ненадобности. И что характерно, цели экспансии – те же самые.

Надо заметить, что европейские империи, расширяясь, все же поднимали общий технологический потенциал своих колоний, а вот с Московией все происходило в обратном порядке. Последнее приобретение – Калининград или спорные Курилы – тому пример. Даже сравнивать нечего то, что было при немцах или японцах, и что стало после прихода туда Московии.

Два последних случая, когда иностранная армия всерьез вторгалась в пределы Московии – войны с Наполеоном и Гитлером, были ответными на все ту же московскую экспансию на Запад, которая у нее всегда проходила с минимальным успехом и с максимальными проблемами. В случае с Наполеоном, эта самая Московия пять раз в течение десяти лет ходила в Европу воевать с Францией и только после этого она выпросила обратный ход Наполеона. Причем, и сам Наполеон, и его высшие офицеры были просто в ужасе от того, что они увидели на землях Московии. Иметь эту дрянь в виде трофея им явно не хотелось. Многочисленные письма во Францию свидетельствуют о том, что французы относились к этой войне как к походу в ад, в котором вообще нечего делать.

Как на мой вкус, наиболее метко описал никчемность этой проклятой земли знаменитый родоначальник современной французской кухни Мари-Антуан Карем. В свое время он был поваром Наполеона, а потом – Талейрана и оставил после себя огромное письменное наследие как по части основ современной кухни, так и по части впечатлений, которые у него остались от своей работы на тех или иных знаменитостей. После падения империи Наполеона, Карем ненадолго оказался в Петербурге, где предложил свои услуги двору императора Александра.

Но этот опыт оказался скоротечным, потому что он был в ужасе от продуктов, которые принято изготавливать в этих землях. Он сетовал на то, что здесь нет ни нормального мяса, ни сыров. А по поводу сыров и вовсе был огромный трактат, в котором делался простой вывод о том, что на Московии просто не способны запускать какие-то технологии, которые дают продукт через год, два или пять, как то бывает с вином или сырами. Там стараются слепить все на коленке и в лучшем случае, "блюдо" выдерживается до того, как оно забродит, после чего получаются их "кислые щи".

В общем, до открытия залежей полезных ископаемых, а тем более – до начала эпохи нефти и газа, эти земли не представляли никакой ценности. А те мелочи, в виде шкур пушного зверя или чего-то подобного, можно было просто купить и не только у московитов, но сладким пряником эта земля не была. Все то, что потом назвали "русским хлебом", которым кормилась Европа, производилось уже на захваченных землях порабощенными народами.

Большая же часть населения всегда была бестолковой и бесполезной, и единственное, на что была годна, так это на пушечное мясо. Это и было основной частью российского экспорта почти сто лет, начиная со второй половины 18-го века.

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С Гитлером была та же самая история. Выпросили. И заметим, Гитлер ведь тоже не имел никаких иллюзий по поводу этого населения и оно ему не было нужно. Он считал его пораженным и лишним. Но это – другая и обширная тема, в которую здесь нет смысла погружаться.

Из всего этого следует два вывода, которые выводят на фундаментальную ошибку "русского мира" и всех, кому это придает возбуждения. Первый вывод заключается в том, что экспансия ради эксплуатации уже закончилась. Пример Украины и Сирии показывает, что профита будет мизер, а проблемы – огромны. Если они их пока видят лишь в виде намеков, то это никак не влияет на ситуацию. Вы можете медитировать на тугие пачки денег и считать себя богачом, но если вы их взяли в кредит и под большой процент, то богач из вас получается очень своеобразный. За Украину и Сирию придется платить, и никакие комбинации Путина этого не предотвратят. Расплату можно оттянуть, но избежать ее не удастся. И вот только потом будет понятно, что получили и по какой цене.

Второй вывод вытекает из первого. Никто не собирался и не собирается нападать на Московию по одной простой причине – ни она сама, ни (тем более) ее население, никому даром не нужно. Оно токсично само по себе и просто не может быть призом по определению. Если бы завтра Московия переплавила свои танки и самолеты, то и тогда туда было бы не заманить агрессора. Наполеон в курсе.

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А теперь нужно посмотреть на всю историю Московии под углом затрат на войну. Сколько народу, ресурсов и времени было угроблено просто ни на что. По этой причине, московиты до сих пор живут нищими, имея самые большие залежи нефти, газа, золота, алмазов и прочего. Ни в одной стране просто нет подобного сочетания природных ресурсов. Эмираты имеют нефть и живут в 22 веке, но у них нет месторождений золота, платины, редкоземельных элементов (которые дороже золота) и далее – по списку. По идее, Дубай должен быть хуже самой захолустной российской деревни, но 30% населения имеют сортир в огороде и не имеют водопровода.

А все потому, что им рассказывают, что надо вооружаться, чтобы на них не напали. Но нападать на эту вонючую нору скунса просто некому. Раз так, то все те триллионы, которые выброшены на стрелялки, просто потеряны, и именно это сделало московитов нищим, злобным и кровожадным сбродом. Только вот этой ошибки они не признают. Они ее могут повторить и повторяют веками. И что самое смешное, к этим лишним и бесполезным стадам желает прибиться часть нашего населения. И все по той же самой причине. Нежелание признавать собственные ошибки приводит именно к такому нищенско-кровавому круговороту, в котором вертятся поколения за поколениями лишних людей.

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