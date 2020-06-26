Лише 20% росіян хочуть, щоб Путін залишився президентом Росії, – опитування Шустера

Більшість росіян висловилися проти того, щоб президент Росії Володимир Путін залишався на своєму посту до 2036 року.

Про це йдеться в опитуванні росіян, результати якого були показані в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера" 26 червня.

Їм було поставлено запитання: "Чи хотіли б ви, щоб Володимир Путін залишався на посаді президента до 2036 року?". 53% респондентів відповіли негативно, а підтримали подальше президентство Путіна всього 20,4%. Також 26% опитаних не змогли відповісти.

Опитування проводило "Незалежне дослідницьке агентство" на замовлення Open Mind Foundation із 16 по 24 червня. У ньому взяли участь 1 600 росіян.

Більшість росіян проти переобрання Путіна Кадр відео Shuster online

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 25 червня почалося голосування щодо поправок до Конституції, яке триватиме до 1 липня. Змінити пропонується 22 статті Основного закону країни. Серед них так зване "обнулення" термінів Володимира Путіна. Поправка дасть йому можливість знову обиратися на пост глави держави, незважаючи на вже чотири терміни за плечима.