Скандальний російський письменник, ідеолог "руського міра" Едуард Лимонов перед смертю заповів розділити Україну і Казахстан.

Про це він писав на своїй сторінці в Twitter в 2018 році.

"Візьміть в Росію все російськомовні області України, починаючи з Харкова. Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на зразок пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям – схід", – повідомляв він в соцмережі.

Едуард Лимонов Факти

Відзначимо, що похорон та прощання з Лимоновим будуть закритими. Таким було його останнє бажання, пише "Інша Росія".

Додамо, що офіційна причина смерті 77-річного письменника – онкологія.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов. Відомо, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви. Помер він в приватній клініці.

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