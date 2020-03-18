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18 березня • оновлено в 09:41
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Лимонов перед смертю заповів розділити Україну

4.6т
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Скандальний російський письменник, ідеолог "руського міра" Едуард Лимонов перед смертю заповів розділити Україну і Казахстан.

Про це він писав на своїй сторінці в Twitter в 2018 році.

"Візьміть в Росію все російськомовні області України, починаючи з Харкова. Відразу після смерті Назарбаєва розділіть з Китаєм Казахстан. Тільки не давайте Китаю вихід до Каспію. Щось на зразок пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Казахстану. Дайте китайцям – схід", – повідомляв він в соцмережі.

Едуард Лимонов

Едуард Лимонов

Факти

Відзначимо, що похорон та прощання з Лимоновим будуть закритими. Таким було його останнє бажання, пише "Інша Росія".

Додамо, що офіційна причина смерті 77-річного письменника – онкологія.

Лимонов перед смертю заповів розділити Україну

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 березня помер скандальний російський письменник Едуард Лимонов. Відомо, що його госпіталізували 15 березня прямо з квартири в центрі Москви. Помер він в приватній клініці.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Едуард Лимонов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Коментарі
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Livesey David
Livesey David
Ну раз завещал разделить, разделим. ))
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Gordon Yury
Gordon Yury
Проблема только в том, что эрэфию никто спрашивать не будет и от нее в современном мире ничего не зависит. Все, на что она способна, так это втихаря нагадить соседу под дверь!!!
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0
2
Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Gordon Yury, Прям точно про урину))))))))
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1
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
"вдруг не доживу"))))))
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