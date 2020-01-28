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28 січня • оновлено в 14:06
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"Ліки коштують шалених грошей!" Поклонська раптово поскаржилася на життя в Росії

1.8т
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Нелегітимна депутатка Держдуми Росії, колишня "прокурорка" окупованого Криму Наталія Поклонська обурилася через дорожнечу ліків в Росії, ціни на які накрутили після спалаху коронавірусу в Китаї.

Обуренням з цього приводу скандальна колаборантка поділилася на особистій сторінці у Facebook, викривши російських фармацевтів в спробі заробити на паніці.

"Довкола коронавірусу з Китаю накручують реальну істерику. Так, потрібно бути обережнішими і за будь-яких підозр йти до лікаря. Але наші люди вже зовсім залякані – ніби вершник Апокаліпсису сурмить, а не ведучий новин. Самій аж страшно стало. Зайвий раз боюся чхнути – а раптом підхопила цю гидоту?! І що найогидніше – знайшлися охочі заробити на людській паніці. Навіть російські аптеки почали використовувати в рекламі тему китайського коронавірусу", – написала одіозна Поклонська.

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Наталя Поклонська

Наталя Поклонська

"24 канал"

"У нас ліки і так коштують шалених грошей – щоб вилікуватися, витратиш не менше 2-3 тис. рублів. А тут ще йде психологічне бомбардування народу. Пора знизити напругу. І перевіряльникам варто звернути пильну увагу на якість ліків, їх ціни і законність цієї реклами. Досить вже обдирати до нитки росіян – особливо такими підступними способами", – обурено додала вона.

Разом з тим, перебіжчиця не виключила, що росіяни все ж можуть стати "жертвами вірусної провокації".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поклонська вибухнула звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Після його візиту в Польщу на пам'ятні заходи з нагоди річниці визволення концтабору Аушвіц вона заявила, що український лідер нібито насаджує "махрову русофобію".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Особа
Наталя Поклонська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Фейк!
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2 из 4 ответов | показать все
Nemo Александр
Nemo Александр
Кубанский Николай, конечно фейк. Вольфович же ясно и понятно объяснил, что китайский коронавирус сделали проклятые американцы, чтобы зарабатывали американские фармацевты, а не расейские.
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руденко юрий
руденко юрий
Кубанский Николай, рентген компьютерный тщательно просветите это дело... Заработаете авторитет. Думается остальная команда ассенизаторов эту тему обойдет . Ходили слухи: от неё и у вовы диарея...
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