Лікарі озвучили попередній діагноз Навального

Російські лікарі кажуть, що транспортувати Навального, як і раніше, не можна.

Основним можливим діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального, який другу добу перебуває в комі, є порушення обміну речовин.

Про це 21 серпня заявив головний лікар омської лікарні швидкої допомоги №1, куди госпіталізували хворого, Олександр Мураховський. За його словами, транспортувати його, як і раніше, не можна, передає "Інтерфакс".

"На сьогодні у нас є робочі діагнози. Основний – це порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин", – сказав медик.

Він зазначив, що слідів "небезпечних речовин" (оксибутиратів і барбітуратів) в організмі Навального дослідження не виявило, але воно все ще триває. Водночас хімічний компонент, який знайшли на шкірі й одязі політика, підкреслив лікар, виявився зразком промислової хімії.

"Було взято проби з поверхні шкіри, одягу, нігтів. Це – звичайна промислова хімія, яка використовується в пластиковому стаканчику. Хімкомпонент знайдено не в крові, а на поверхні людини й одягу", – розповів Мураховський.

Медик підкреслив, що, можливо, Навальний знепритомнів через різке зниження рівня цукру в крові. Нині, додав він, лікарі роблять усе, щоб вивести його з коми.

Також відомо, що політику провели ще одне МРТ, зокрема, грудної клітки. Згідно з медвисновком, особливих відхилень від норми у нього нібито не виявили. Натомість лікарі знайшли тільки невеликі гемангіоми в печінці хворого.

"Структурних змін органів грудної клітки не виявлено", – йдеться в документі, фото якого опублікував Telegram-канал Mash.

Дані МРТ Навального (Telegram-канал Mash)

Нагадаємо, що соратник Навального, директор "Фонду боротьби з корупцією" Іван Жданов заявив, що в організмі політика виявили смертельну отруту.

Тоді як заступник головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолій Калініченко спростував версію з отруєнням політика і сказав, що в організмі блогера не було знайдено отрути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Навальний станом на ранок 21 серпня перебуває у важкому стані в комі і під'єднаний до апарату ШВЛ. У нього підозра на токсичне отруєння.

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