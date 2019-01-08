Нет, это не "шашечки или ехать", это именно то, что я сказал – или трусы, или яйца, чтобы не было видно. О чем идет разговор? Просто, наверное, РФ, ее политическому руководству, вот этому жалкому, которое есть, ему нужно определиться. И Рогозину нужно определиться. Ну, например, он высказал предположение, что это американцы делали дырки. Вопрос, — он извинился за то, что американцы делали дырки? Так это все-таки американцы делали, или нет? Если это делали американцы – зачем к ним езидть? Чтобы обвинить их в том, что они делали дырки в космическом корабле?

А если это делали не они – не помню уже, жвачкой была дырочка заделана? — то почему бы не сказать: извините, знаете, я как-то обосрался, зря на вас и хочу к вам поехать, чтобы мы вместе делали окололунную станцию. Это первая история.

Кроме того, тут есть еще один момент – есть такой мой любимый популяризатор науки, такой американский астрофизик, Нил Деграсс Тайсон, он сделал знаменитый фильм "Космос, пространство и время" — такой замечательный человек. И у него есть такая фишка, в лекциях он напоминает, что между шимпанзе и человеком, как он говорит, только один процент разницы в генах. Но вот перед вами человек и вот перед вами шимпанзе.

Так вот мне кажется, что по генам мы все одинаковы, правда, кто-то из российских политиков говорил, что у нас существует какой-то дополнительный ген, выдавая россиян за олигофрению, но мне просто кажется, что Россия, которая ведет себя – ну, показывая максимально, что она хочет уничтожить США, — тут и ракета с непредсказуемой траекторией, которую вчера просто разбомбила Латынина, показала этих мудаков, которые прыгают вокруг Путина и объясняют ему какое-то вранье, а этот человек просто не может сообразить, что ему впаривают вранье и он это вранье повторяет – вот эта вся постыдная история.

Могу задать вопрос – конечно, прав Соломин и Нарышкин прав, которые говорят, что это последнее, что осталось. Но дело же идет к стагнации. Потому что нельзя правой рукой показывать ракету с непредсказуемой траекторией, которая направлена, как вы знаете, на Флориду – так было показано. А потом врать, что это просто случайный кадры и рассказывать, как вы нашу ракету не поймаете, а после этого предлагать сотрудничество в космосе.

Новини Россия потерпела грандиозное поражение

Мне кажется, что мы на уровне обезьян сейчас – не с точки зрения технической. Потому что, конечно, в РФ полно замечательных конструкторов и инженеров – тех, кто не уехал к чертовой матери от ракеты с непредсказуемой траекторией. А просто с точки зрения политической. Потому что я понимаю сложность Рогозина – ну, что ему делать, конечно, после фразы, что мы сначала выйдем на Марс, потом на луну, а потом освоим Вселенную – он, по всей видимости, просто городской сумасшедший.

Но дело тут не в этом. Он на должности, он должен развивать российскую космонавтику. Но как ее развивать, если параллельно вот он летит в одном самолёте в США, временно сняв с себя санкции, а с другой стороны, рядом с ним летит, чуть снизив скорость, Путинская ракета с непредсказуемой траекторией.

Поэтому простая история – можем сотрудничать – можем не сотрудничать. Не сотрудничать? – значит, не сотрудничать. А если сотрудничать, то надо выбрать: либо крестик, либо яйца спрятать.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.