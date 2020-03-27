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27 березня • оновлено в 06:16
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Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
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Лев Лещенко считал коронавирус выдумкой США и заразился

3.8т
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В России есть огромное количество тех, кто считает коронавирус – выдумкой. Пример Льва Лещенко, не верившего в эту экстремально опасную болезнь – самый показательный, но и он ничему не научит инфантилов. Многолетняя "битва экстрасенсов" за мозги россиян приносит свои плоды. В мире – свыше 500 тысяч зараженных, а через неделю будет миллион. Летальность уже 16 процентов с китайскими данными и гораздо выше – без китайских. Я не пугаю. Просто хочу, чтобы все, наконец, осознали: мы имеем дело с экзистенциальной угрозой человечеству.

В отличие от путинской, она – не потенциальна, а реальна и актуализируется прямо сейчас. Вот как если бы в эти минуты за вашими окнами разрывались ядерные бомбы и вырастали грибы до самой стратосферы. Это не паника, а констатация. Расплата за неверие здесь – это вероятная пожизненная инвалидность и даже смерть. COVID-19 переубеждает не словами, а мучительной невозможностью сделать глоток воздуха. Не слушайте тех, кто скажет вам обратное.

Слушайте итальянских и испанских медиков, которые умоляют людей не выходить из дома, записывая свои видеообращения в перерывах между отключениями умирающих пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких. Каждый раз, когда вы нарушаете режим самоизоляции, вы отнимаете чью-то жизнь. Подумайте об этом.

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Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Теги
вірус карантин
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
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