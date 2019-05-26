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"Летимо в прірву мракобісся": росіяни підняли на сміх патріарха Кирила

4.2тЧитати матеріал російською

У мережі підняли на сміх патріарха Кирила, який запевнив, що Російська православна церква будує по три храми на добу.

Таку заяву зробив він у ході освячення храму Всіх Святих в Страсбурзі в неділю, 26 травня, передає "Інтерфакс".

"Ми сьогодні будуємо в середньому три храми на добу – я не помиляюся, за 24 години. 30 тисяч храмів за десять років. Це не тому, що у нас дуже багато грошей, і ми не знаємо, куди їх витратити. Наш народ, який пройшов через роки атеїзму, і розумом, і серцем зрозумів, що без бога нічого не виходить", – сказав він.

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Патріарх Кирило

Патріарх Кирило

hramermogen.ru

Росіян неабияк розвеселили слова патріарха. РПЦ навіть жартома охрестили "будівельною держкорпорацією".

"Виходить, кожні 8 годин в Росії з'являється новий храм. Ліг спати в полі, прокинувся в храмі", "Три храми кожен день будуються, а одна лікарня і одна школа кожен день закривається. Країна летить у прірву мракобісся під звуки дзвонів", – відзначили користувачі Twitter і Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше РПЦ втрапила в скандал, закликавши виховувати хлопчиків без батьків у кадетських корпусах, щоб вони не росли "бабами".

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Особа
Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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