"Летимо в прірву мракобісся": росіяни підняли на сміх патріарха Кирила

У мережі підняли на сміх патріарха Кирила, який запевнив, що Російська православна церква будує по три храми на добу.

Таку заяву зробив він у ході освячення храму Всіх Святих в Страсбурзі в неділю, 26 травня, передає "Інтерфакс".

"Ми сьогодні будуємо в середньому три храми на добу – я не помиляюся, за 24 години. 30 тисяч храмів за десять років. Це не тому, що у нас дуже багато грошей, і ми не знаємо, куди їх витратити. Наш народ, який пройшов через роки атеїзму, і розумом, і серцем зрозумів, що без бога нічого не виходить", – сказав він.

Патріарх Кирило hramermogen.ru

Росіян неабияк розвеселили слова патріарха. РПЦ навіть жартома охрестили "будівельною держкорпорацією".

"Виходить, кожні 8 годин в Росії з'являється новий храм. Ліг спати в полі, прокинувся в храмі", "Три храми кожен день будуються, а одна лікарня і одна школа кожен день закривається. Країна летить у прірву мракобісся під звуки дзвонів", – відзначили користувачі Twitter і Facebook.

Кирило стверджує, що РПЦ будує в середньому по 3 храму за добу. Вигляньте в вікно, можливо у вас у дворі вже побудували храм https://t.co/ZCJ11CQgxX pic.twitter.com/fYb1bygQHp - Лентач (@oldLentach) 26 травня 2019 р

Три храму кожен день будуються, а одна лікарня і одна школа кожен день закривається. Країна летить в прірву мракобісся під дзвін # РПЦ. https://t.co/veVv7iYiYT - Діссідент🏴☠️ (@dissidens_new) 26 травня 2019 р

дійсно



Виходить, кожні 8 годин на Росії з'являється новий храм. Ліг спати в полі, прокинувся в храмі.



Патріарх Кирило розповів про будівництво РПЦ в середньому трьох храмів на добу.



"Ми сьогодні будуємо в середньому три храми на добу - я не помиляюся, за 24 години. 30 тисяч # росія - Олексій Кириленко (@Kirilenko_a) 26 травня 2019 р

Патріарх Кирило: РПЦ будує три храми на добу



Майбутні безкоштовні притулки для бездомних. Будуйте, будуйте 😉 - МІСТО ГРІХІВ | SIN CITY (@ sincity8512) 26 травня 2019 р

Патріарх Кирило сказав, що РПЦ будує по 3 храму на добу. Я за добу не завжди встигаю виспатись. - Руслан Едуардович Усачов (@RuslanUsachev) 26 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше РПЦ втрапила в скандал, закликавши виховувати хлопчиків без батьків у кадетських корпусах, щоб вони не росли "бабами".

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