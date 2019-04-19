Сто лет исполнилось одному из самых судьбоносных решений советской власти, создавшему основу для массовых репрессий и приведшему к трагедиям для миллионов людей. 15 апреля 1919 года был принят декрет Центрального исполнительного комитета Советов "О лагерях принудительных работ". С него началось создание системы ГУЛАГа. Он закрепил два базовых принципа советской власти – лагерную систему и принудительный труд.

Согласно декрету, опубликованному 15 апреля 1919 года в газете "Известия", при отделах Управления Губернских Исполнительных Комитетов образовываются лагери принудительных работ. Заключению в лагерях принудительных работ подлежат те лица и категории лиц, относительно которых состоялись постановления отделов Управления Чрезвычайных Комиссий, революционных трибуналов, народных судов и других советских органов, которым предоставлено это право декретами и распоряжениями. Все заключенные в лагерях немедленно привлекаются к работам по требованию советских учреждений. Бежавшие из лагерей или с работ подлежат самым суровым наказаниям. Для управления всеми лагерями принудительных работ на всей территории РСФСР при народном комиссариате внутренних дел учреждается центральное управление лагерями. Подписал декрет Михаил Калинин.

Спустя месяц, 19 мая, появилась расширенная версия декрета. Лагеря разрешалось устраивать как в черте города, так и в находящихся вблизи него поместьях, монастырях и усадьбах. После выхода декрета во всех губернских городах должны были быть открыты лагеря, рассчитанные не менее чем на 300 человек каждый. Число караульных зависело от количества заключенных, в лагерях, в которых число заключенных не превышало 300, на каждые 15 человек заключенных полагалось 2 караульных, на каждые 10 человек заключенных свыше 300 полагался один караульный. Важный момент: содержание лагеря и администрации должно было окупаться трудом заключенных. Для предупреждения возможности побега разрешалось введение круговой поруки. За отказ от работы без уважительной причины заключенный подвергался наказанию, согласно особой инструкции.

Уже в том же 1919 году ВЧК учредила принудительные трудовые лагеря на севере, в Архангельской губернии – в Пертоминске, Холмогорах и рядом с Архангельском. Спустя пару лет, в 1921 году они стали называться Северными лагерями особого назначения (СЛОН). Еще через два года был создан новый лагерь на Соловецких островах, в нем должны были содержаться политические и уголовные заключенные.

Так шло создание системы подавления свободы в советском государстве, позже ставшей системой ГУЛАГа. Жертвами политических репрессий по разным оценкам, стали более 11 млн человек, из них порядка 5 млн человек были расстреляны или попали в ГУЛАГ по политическим мотивам.

К чему это привело? "Мне кажется, что если считать, что, в общем, главной задачей всего этого была социальная инженерия и создание нового советского человека, вот того советского человека, который бы устраивал эту страну, того человека, который бы беззаветно любил свою власть, был бы ей предан и готов был бы на любые тяготы во имя ее, доверял бы ей абсолютно полностью. Вот, с этой точки зрения террор был успешен", - отмечал в одном из интервью председатель правления Международного Мемориала Арсений Рогинский. Следствием террора стал страх перед всесилием государства, которое в любую минуту может сделать с тобой все, что хочет. Страшнейший результат террора – это разобщенность людей, тотальное недоверие людей друг к другу, то, что разрушало возможность человеческой солидарности. Все то, что использует нынешняя власть наследников создателей ГУЛАГа.

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