Президент України Володимир Зеленський почав спрощення процедури набуття громадянства України для іноземців та осіб без громадянства, які захищали країну, і для росіян, які зазнали політичних переслідувань.

По-перше, мені здається, це обов'язок кожної країни, що себе поважає – допомагати людям, які переслідуються за політичну діяльність, пов'язану з боротьбою за свободу, демократію тощо.

Був би я громадянином України, я був би радий тому, що моя країна стає в ряд саме таких країн як країни Європейського співтовариства, Сполучені Штати, які завжди це роблять. Мені здається, це дуже здорово.

Це, звичайно, удар у відповідь на рішення Володимира Путіна про надання громадянства українцям. І це правильно, тому що наше начальство звикло бачити в вас "молодшого брата", з яким можна поводитися як завгодно. А цей "молодший брат" виявляється не зовсім "молодшим" і каже: "Добре, ти так вчиняєш – я теж так вчиню. Подивимося, у кого краще вийде".

Наскільки це може бути практично затребуваним? По-перше, я думаю, що це буде моральною підтримкою для частини наших співгромадян. Від'їзд в Україну – це не складно. Це не далеко, у вас багато людей говорять російською, багато хто бував в Україні не один раз, і так далі. Це як би і не еміграція. Думаю, багатьом буде достатньо приємно розуміти, що така можливість є.

Скільки росіян будуть готові скористатися цим, мені важко сказати. Але мені здається, що останні дії нашої чудової влади, масові розгони щосуботи о Москві, звичайно, збільшують число потенційних бенефіціарів цього рішення президента Зеленського. Вже відкрили кримінальну справу щодо масових заворушень, яких не було. Їх не було, тому що масові заворушення – це не коли багато людей виходять на вулиці, а поліція починає їх бити. Є визначення "масових заворушень". По-перше, це збройні дії, по-друге, вони супроводжуються підпалами, знищенням майна тощо. Нічого подібного, зрозуміло, ніхто з присутніх не вчиняв.

Затримання учасника протестів в Москві 10 серпня 2019 року DW

Хоча це справа дута, вона вже відкрита. Чоловік з 30 вже залучаються по цій справі. Можуть бути серйозні терміни. Це вже не 10 діб, це вже серйозна уголовка. Їм можуть давати роки.

Всі ці дії нашої влади, звичайно, підвищують ймовірність того, що люди почнуть користуватися можливістю, яку їм зараз надає Україна.

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