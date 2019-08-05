У суботу, 3 серпня, в столиці Росії Москві з новою силою розгорілися протести через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.

Спочатку про масштаби. Якщо розуміти під масштабами відсоток населення, який бере участь в протестах, то він, звичайно, дуже невеликий. 24 тисячі людей, що зібралися на дозволений мітинг на Сахарова 20 липня – це все одно дуже маленький навіть від жителів Москви, не кажучи вже про всю Росії. Але, з іншого боку, у вас на Майдані все-таки теж не було більшості населення України і навіть Києва.

Завжди все вирішує активна меншість. Насправді, тут важливі дві речі: рішучість цієї активної меншості і співвідношення активних противників влади і активних прихильників влади.

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За обома цими параметрами для нашої влади все явно тривожно.

Рішучість учасників зростає. Їх кількість, можливо, буде навіть поступово знижуватися. На протестах 3 серпня було трохи менше народу, ніж на протестах 27 липня. Але в такій ситуації з числа протестуючих природним чином виділяється досить радикальна група, яка готова йти вже не тільки на мирні акції, але й на інші також.

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі Офіційний сайт президента РФ

Питання не в тому, згасне протест чи ні. Сьогодні питання в тому, чи залишиться він відносно масовим і мирним, або він перейде в підпілля з усіма революційними і жорсткими методами.

Причому, учасників цих жорстких дій буде, звичайно, дуже небагато, але вони отримають моральну підтримку дуже багатьох людей. Тому що багато людей, зокрема, ті, які не виходять ні на які протести, починають розуміти, що з владою просто неможливо розмовляти.

Крім того, співвідношення активних протестантів з активними прихильниками влади, звичайно, фантастичне. Активних прихильників влади в Росії знайти вкрай важко. Якщо не брати до уваги людей в погонах, звісно. Але і вони по-різному поводяться.

Я наведу один приклад. У нас абсолютно анекдотична історія. З Якутії пішки в Москву йде якийсь шаман (Олександр Габишев, - Ред.), щоб вигнати Путіна, оскільки, на його думку, Путін – це диявол. Він йде вже мало не півроку, і ніхто цього шамана не зупиняє. Не знайшлося активних прихильників Володимира Володимировича, щоб прийти і перекрити дорогу шаману, сказати: "що ж ти, сучий син, робиш, сам ти диявол" - і так далі. Нічого подібного не відбувається. Шаман собі спокійно мирно йде і каже, що зараз він виганятиме Путіна-диявола.

Де прихильники? Таких, активних, просто, мабуть, не існує.

Події останніх тижнів ділять ситуацію в Росії на "до" і "після". Я думаю, що це початок того самого, чого наша влада так смертельно бояться: того, що вони називають кольоровою революцією.

Це не боротьба лівих з правими, соціалістів з лібералами тощо. У вас на Майдані були всі. Були ліберали, були крайні націоналісти, були антисеміти, були євреї. Усі. Те, що наше начальство називає кольоровою революцією – це протест активної частини суспільства проти влади з моральних міркувань. "Дістали", "не можна миритися більше з цієї тупістю, з цією брехнею" і так далі.

Це не означає, що після такої революції настає рай на землі. Зовсім ні. Але думаю, що ситуація дійсно перейшла в іншу якість. Ця революція, звичайно, не одномоментна. Вона може тривати дуже довго.

Але я вважаю, що наша система приречена.

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