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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Россия должна иметь особые права, иначе можем повторить!

4.9тЧитати матеріал російською

Телевизор не всегда врет. "600 тысяч советских солдат погибли при освобождении Польши" - это чистая правда. Вечная им память! Но есть вопросы. Не к ним, конечно, не к погибшим, а к тем, кто повторяет сегодня эту фразу со всех экранов.

Эти слова произносятся не со скорбью, не с ужасом, а с гордостью. За ними не траурная музыка, а бравурный марш. И конечно, за ними нет вопроса о том, а можно ли было избежать столь страшных потерь?

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И в устах наших пропагандистов и нашего начальства эта фраза не о прошлом, а о настоящем и будущем. Везде, где пролилась кровь советского солдата – а это пол мира – Россия должна иметь особые права. Определять, в чью честь называть улицы и площади, какие памятники ставить, а какие сносить, в какие союзы вступать. И помните – можем повторить!

При этом игнорируется, что советские солдаты – это предки граждан всех постсоветских государств, а вовсе не только России. И проклинаемой ныне Украины, и освобожденной нами неизвестно от чего и так и не осознавшей долга благодарности Прибалтики. И что освободитель – не солдат, погибший на той войне, а государство, СССР, не захотевший вернуться домой, а расположившийся в чужом доме как хозяин и наводящий там свои порядки, из освободителя превратился в оккупанта, предав тем самым память своих же солдат, которых когда-то встречали цветами.

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Автор
Леонід ГозманЛеонід Гозман
Тема
Друга світова війна
Місце
Росія
Теги
Новини РосіївійнаСРСР
Джерело
Джерело:Facebook Леонида Гозмана
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Русский Крымчанин , а вот мой тесть последнее ранение получил под Берлином от его защитников , Русской Освободительной Армии , но он не дожил до 1991года , а если бы увидел власовский триколор , поломал бы палку на голове несущего .
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Volovik Oleg, дорогой мой. вы бредите - РОА в мае 1945 года под Берлином не было, они всем кагалом рвали когти в плен к амерам, как раз через Прагу. Кстати, именно РОА первой пришла на помощь восставшей Праге, но при приближении РККА быстро свалила дальше на запад. Насчет триколора - может, вы и правы. Я был бы не против вернуть флаг СССР - он этого достоин. Лукашенко же вернул Беларуси флаг и герб БССР - и ничего страшного не случилось.
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Ришар Пьер
Ришар Пьер
Ничего какцапы не смогут повторить. Позорище-чеченам дань платят. Русня слаба и труслива.
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
...Зато теперь: в "чужом доме" обосновались ...истинные хозяева – НАТО, которое угрожает преемнику СССР – России! Вот что значит ...отступили! ...Но урок пошел впрок: если вынудят – повторит! Или есть альтернатива? ..."где пролилась кровь ...американского солдата – а это пол мира"!
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Levitskiy Mikhail, ну и как всегда - кругом одни враги. Сотрудничество и членство - две большие разницы и если бы не ваша имперская политика и природная глупость, то внеблоковый статус сохранялся бы и поныне.
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Levitskiy Mikhail
Levitskiy Mikhail
Solenko Evgen, ...Украина начала сотрудничество с НАТО – направленное против РФ! – в 1991 году!
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