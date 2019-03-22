Телевизор не всегда врет. "600 тысяч советских солдат погибли при освобождении Польши" - это чистая правда. Вечная им память! Но есть вопросы. Не к ним, конечно, не к погибшим, а к тем, кто повторяет сегодня эту фразу со всех экранов.

Эти слова произносятся не со скорбью, не с ужасом, а с гордостью. За ними не траурная музыка, а бравурный марш. И конечно, за ними нет вопроса о том, а можно ли было избежать столь страшных потерь?

И в устах наших пропагандистов и нашего начальства эта фраза не о прошлом, а о настоящем и будущем. Везде, где пролилась кровь советского солдата – а это пол мира – Россия должна иметь особые права. Определять, в чью честь называть улицы и площади, какие памятники ставить, а какие сносить, в какие союзы вступать. И помните – можем повторить!

При этом игнорируется, что советские солдаты – это предки граждан всех постсоветских государств, а вовсе не только России. И проклинаемой ныне Украины, и освобожденной нами неизвестно от чего и так и не осознавшей долга благодарности Прибалтики. И что освободитель – не солдат, погибший на той войне, а государство, СССР, не захотевший вернуться домой, а расположившийся в чужом доме как хозяин и наводящий там свои порядки, из освободителя превратился в оккупанта, предав тем самым память своих же солдат, которых когда-то встречали цветами.

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