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Леонід Гозман
Леонід Гозман
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Путін справді може почати війну

7.4тЧитати матеріал російською

Для повышения своего рейтинга президент РФ Владимир Путин может пойти на настоящую войну.

Рейтинг Путина действительно падает, и доверие падает, и весь это скепсис, и отсутствие интереса – это очень серьезный симптом, с которым власти нужно что-то делать.

А что с этим делать? К сожалению, кроме войны у них методов нет, она как-то может поднять рейтинг. Но несколько может поменяться концепция. В случае с Украиной, это была освободительная война, мы освобождали жителей Крыма от потенциальной угрозы – бандеровцев, которые придут и всех зарежут. Именно так подавали информацию на российском ТВ.

Новини
В мире начинается новая война?

Так вот, освободительная война, как с Украиной, уже не срабатывает. Если брать Беларусь, то мне кажется, что переключить Бацьку сразу на врага, тоже сложно. Я боюсь, что теперь может сработать только оборонительная война, но нужно создать ощущение этой оборонительной войны, нужно обострение по главным линиям, например, с американцами или другими, а это чревато тем, что война и в самом деле начнется.

Им нужно влезть в большую войну, но только идиоты могут поверить, что на нас наступают. Но среди наших пропагандистов уже поднимается тема о готовности Украины напасть на Ростов.

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Леонід ГозманЛеонід Гозман
Місце
Росія
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://youtu.be/JZxZyEHKOi0
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0
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Питон Каа
Питон Каа
Гозману бы все только повоевать где нибудь чужими руками. Вот ведь либераст неугомонный. Все не теряет надежды добраться до кормушки на грязной пене переворота за американские денежки. Не будет этого.
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2
Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
Питон Каа, глист,ти ще живий,хробак облізлий?
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЛЮБАЯ ВОЙНА ПУТИНА ВЕДЕТ К ЕГО БЫСТРОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ.
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