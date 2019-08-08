Проклятия в адрес карателей и тех, кто отдавал им приказы, возмущение начальственным беспределом, насмешки над тупостью властей - все это обосновано, но недостаточно. Противника или, если хотите, врага крайне опасно недооценивать. Надо попытаться увидеть ситуацию его глазами, понять логику кажущихся бессмысленными действий. Ведь если вы стреляете по движущейся мишени, то необходимым условиям попадания в цель будет понимание траектории ее движения.

Правящая группировка, кажется, проигрывает по всем направлениям. Запугать протестующих не удалось, выборы в Москве будут, очевидно, нелегитимными, проводить своих ставленников станет тяжелее, жалкое блеяние штатных защитников системы дискредитирует власти еще больше. И, тем не менее, Путин и его люди упорно продолжают обреченную, казалось бы, стратегию. Почему?

Популярное объяснение – по глупости. Не хочу их защищать, но там не все идиоты – сводить все к их глупости, значит, успокаивать себя.

Протесты в России Зеркало недели

Полагаю, они видят проблемы и с выборами, на которых люди все чаще голосуют не за кого-то, а против них, и с пропагандой, которая, несмотря на многомиллиардные вливания проигрывает СМИ, сделанным, буквально, на коленке, и с общей ситуацией в стране. Даже тот уровень законности и индивидуальных свобод, который они еще недавно готовы были соблюдать, становится для них непреодолимым барьером в их попытках удержать власть.

Значит, надо отменять выборы, еще больше ограничить свободу – индивидуальную и СМИ, упростить судопроизводство, отказавшись от всяких западных глупостей. Все это можно сделать, введя, не просто так, разумеется, а в связи с угрозой безопасности и суверенитету страны, режим чрезвычайного положения.

Сегодняшняя ситуация вполне может быть для этого использована. Массовые беспорядки в столице – неважно, что их не было, а был разгон мирных людей - организованные иностранцами (начальство уже открыто говорит, что протесты являются следствием именно иностранного вмешательства), поддержанные проплаченной пятой колонной представляют собой попытку поставить Россию на колени, предотвратить ее триумфальный прорыв (куда?), расчленить страну, захватив ее природные богатства. Ну, и так далее. Собственно, все это уже говорится по телевизору.

Но, если они решили спасти себя введением чрезвычайного положения, то для объяснения этого шага стране им нужно, чтобы протесты продолжались и нарастали, им нужна кровь.

Ну, а нам надо продолжать делать, что должно, понимая, при этом, что может ждать всех нас впереди. Отступать нам, точно, нельзя, чтобы они там ни задумали.

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