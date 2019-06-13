ВЫИГРАННОЕ СРАЖЕНИЕ И ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ВОЙНА – ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЗАДЕРЖАНИЯМ В ДЕНЬ РОССИИ

За последние несколько дней мы выиграли важное сражение – речь, разумеется, об освобождении Ивана Голунова и об освобождении Олюба Тетиева, которое, очевидно, произошло вследствие пребывания начальства в состоянии дикого испуга. А до этого была победа в Екатеринбурге, которая произошла, несмотря на то, что сам Владимир Путин четко сказал, каким должен быть результат "опроса". И эти победы никак не отменяются сегодняшними безобразиями. Они были. Но мы не выиграли войны. Пока не выиграли.

Говорят, сегодня они отыгрались за уступки. Т.е. дело представляется так, что сидит Путин или кто помельче, злится, что вынужден был сдать назад, и в отместку приказывает задержать более четырехсот человек в Москве. Если это и правда, то не вся.

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Продолжая военные аналогии, можно сказать, что армия противника вынуждена была оставить конкретную высоту, но это никак не повлияло ни на ее готовность продолжать войну, ни на стилистику поведения на территории, которую она контролирует – а вот это, как раз, и показывает празднование Дня России – сотни задержанных. Вранье, также, продолжится – по НТВ говорили о чем угодно, но не о разгонах, а на новостях Mail.ru одна из главных новостей – пропажа кота Бари Алибасова. О разгонах ни слова.

Это не значит, что противник не отреагировал. Причем, он отреагировал не только в традиционном для себя репрессивном ключе. В дополнение к уже действующим информационным войскам создаются подразделения фейкового гражданского общества. Собственно, липовые правозащитники существуют давно – в Совете по правам человека их не меньше половины. Но вот митинги за свободу прессы, которые собирают как раз те, кто свободу подавляют – это относительно новый ход. Примерно, как создание подразделения по защите прав евреев при СС. Впрочем, нет ничего нового под Солнцем – Австрийскую партию свободы, ту самую с министром от которой танцевал на ее свадьбе Путин, создал в свое время именно генерал СС.

Так, что война продолжается. Но высоту-то мы взяли!

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