"Ледве накивали п'ятами!" Росією пронеслося нове стихійне лихо

У Краснодарському краї Росії, на Кубані, оголосили штормове попередження і евакуацію через смерчі та надпотужні зливи.

Місцями вітер досягав 25 метрів на секунду і супроводжувався сильними опадами. З місцевих дитячих таборів довелося виселяти близько 300 відпочивальників, пише "Комсомольська правда" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, довелося евакуювати два табори в місті Слов'янськ-на-Кубані, а Геленджик і Кримськ буквально пішли під воду.

Смерч у Сочі АіФ Краснодар

"Ми відпочивали в станиці Голубицькій у наметовому таборі. І в останній день ледве накивали п'ятами від страшної грози. Вранці в неділю різко подув сильний вітер, один із наших наметів почало відносити в море. Ми швидко зібрали речі, сховали їх до іншого намету, і тут хлинула злива небувалої сили", – поділилася одна їз мешканок Краснодара.

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Іркутській області через потужну зливи знову піднявся рівень води в річках. У деяких селищах оголосили евакуацію населення.

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