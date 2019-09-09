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9 вересня • оновлено в 12:55
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"Лечу до Києва!" Вишинський розповів про повернення в Україну

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Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський готовий повернутися в Україну, але його не відпускають рідні.

Про це він розповів під час пресконференції в Москві, 9 вересня, зазначивши, що не боїться їхати до України.

"Все просто! Купую квиток і лечу до Києва", – відповів Вишинський.

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Крім того, журналіст поки не знає, чи безпечно йому повертатися, адже в Україні він звинувачується в державній зраді.

"Чи безпечно це, не знаю. Риторичне питання. Я не боюся, але за мене бояться. Дружина і мати говорять – ні ногою!" – додав він.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

Як писав OBOZREVATEL:

  • 28 серпня Апеляційний суд у Києві звільнив з-під варти головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Журналіст перебував за ґратами понад 400 днів. Суд щодо інкримінованих йому статей ще попереду. Він зобов'язаний буде з'являтися до суду або до слідчого на першу вимогу.

  • Проти Вишинського відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) й посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Сам підозрюваний звинувачення заперечує.

  • Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.

  • Офіс президента України запропонував обмін Олега Сенцова на Кирила Вишинського.

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Особа
Кирило Вишинський
Місце
Україна
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Пускай эта бл*дь сидит в Москве, незачем ему ехать к фашистам, которые жрут российских детей на Донбассе.
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70rus xxx
70rus xxx
Лично я б ему не советовал судьбу пытать.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, а ты кто, животное, советовать? Твои советы кому-то нужны? Вот оно - дерьмо расейское! Советует эта тварь.
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